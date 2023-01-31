Adı Adana Demirspor'la anılıyordu! Hulk inanılmazı başardı: 90 dakikada 6 kilo...

Dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Hulk'un adı ülkemizde son dönemde Adana Demirspor'a transfer süreci ile anılıyor. Ancak Brezilyalı yıldızın bir videosu tüm dünyana gündemi sarstı. Atletico Mineiro'nun Tombense ile oynadığı maç öncesi ve sonrasında çekilen videoya göre Hulk, karşılaşma sırasında tam 6 kilo verdi. Bu flaş haberle ilgili tüm ayrıntılar ve Hulk'un Adana Demirspor'a transferiyle ilgili detaylar haberimizde...
SANCAK TÜM GERÇEKLERİ AÇIKLADI
Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Adana Demirspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum bölgesini takviye etmek isteyen ve son derece önemli isimlerle görüşen Akdeniz ekibinin son hedefi Hulk oldu. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan 35 yaşındaki futbolcunun transfer süreciyle ilgili tüm ayrıntıları Adana Demirspor Başkanı Murak Sancak verdi.
6 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
A Spor'da canlı yayın konuğu olan Murat Sancak, "Hulk'un kendisi ve eşi gelmek istiyordu. Ama kulübü bırakmak istemiyordu. Çok ciddi para teklif ettim. Belki yayın gelirinin tamamını ona verdim. Çok istedim, kendisi de çok gelmek istedi. Hulk'a bonuslarla birlikte 6 milyon Euro teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor. Hulk'un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye'yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok." açıklamasını yaptı.