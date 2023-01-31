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    Oosterwolde’den 4.5 yıllık imza!

    Oosterwolde 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Hollandalı sol bek için 6 milyon Euro bonservis ödenecek. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Oosterwolde’den 4.5 yıllık imza

    Fenerbahçe'nin Parma'dan transfer ettiği Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde resmi sözleşmeye imza attı. 21 yaşınadki oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon Euro ödeneceği açıklandı. İmzaların atılmasının ardından Jayden Oosterwolde "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım" diye konuştu.



    FENER EMRE'YE KAVUŞTU
    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı 19 yaşındaki forvet arkası Emre Demir Barcelona ile olan sözleşmesini feshettikten sonra dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Genç futbolcu havaalanında yaptığı açıklamada"Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" dedi. Fenerbahçe bu transfer için Barcelona'ya bonservis ücreti ödemeyecek.



    ALANYASPOR EVİNDE SİVAS'I AĞIRLIYOR
    Süper Lig'in 22. haftasının açılışı maçında Corendon Alanyaspor bugün Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Maçta Yiğit Arslan düdük çalacak. Sivasspor'da, Corendon Alanyaspor maçı öncesi Murat Paluli, Clinton N'jie ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.



        FENERBAHÇE BEKO'NUN KONUĞU OLYMPİAKOS
        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında bugün Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler averajla üçüncü sırada bulunuyor.



        MERİH DEMİRAL INTER YOLCUSU
        İtalya'daki gururumuz Merih Demiral konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Serie A'a şampiyonluk mücadelesinin gerisinde kalan Inter, Slovak stoperi Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile anlaşmaya vardı. Bu gelişme sonrasında Atalanta'nın kapısını çalan Inter Merih'i resmen istedi. Çizme basını, Inter ve Merih'in anlaştığını, kulüpler arasında pazarlıkların da son aşamaya geldiğini duyurdu.



        POTADA TARAFTAR İSYANDA: BASKETBOLA DA GÜNEŞ LAZIM!
        Beşiktaş, futbolda iyi giderken basketbolda ise tam tersine tepetaklak durumda... Siyah-Beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 17 maç sonunda aldığı 4 galibiyetle son sırada yer alıyor. Beşiktaş Emlakjet'in sezon başındaki hocası Ahmet Kandemir'di... Tecrübeli hoca ile Süper Lig'de 3 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Siyah-Beyazlılar kan değişikliğine gitti. Yerine Igor Milicic geldi. Ancak Milicic de Beşiktaş'a çare olmadı. Kara Kartal son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Siyah- Beyazlılar son hafta 16. sırada yer alan Manisa Bld.'ye kendi evinde 76-73 yenilmekten kurtulamadı.



            NOTTİNGHAM SAİSS'İN PEŞİNDE
            Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss ile Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest, Atletico Madrid'in tecrübeli defans oyuncusu Felipe'yi transfer gündemine aldı. Premier Lig ekibinin hocası Steve Cooper'ın, Brezilyalı stoperin yanı sıra Beşiktaş'tan Romain Saiss'e de ilgi gösterdiği belirtildi. Montero'yu Hamburg'a kiralayan Kartal, Saiss'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.



            VAN AANHOLT PSV YOLCUSU
            Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt Hollanda yolcusu. PSV, Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol bekini kiralık olarak kadrosuna katıyor. Hollanda ekibinin yaptığı teklifi kabul eden tecrübeli futbolcu bu sabah İstanbul'dan ayrılacak. Eindhoven'da sağlık kontrollerinden geçecek Aanholt sonrasında sözleşme imzalayacak.

            62 MAÇTA FORMA GİYDİ
            Galatasaray'ın geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattğı Hollandalı sol bek Sarı-Kırmızılı formayla 62 maçta sahaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Sarı- Kırmızılı takımdan bonuslarla birlikte yıllık 2.6 milyon Euro garanti ücret alan yıldız isim, ortaya koyduğu performansla sürekli eleştri oklarının hedefindeydi.



            KAAN AYHAN RESMEN GALATASARAY'DA
            Galatasaray Kaan Ayhan transferini sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu. Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını ve milli futbolcunun kulübü Sassuolo'ya yarım sezon için 400 bin Euro kiralama bedeli ödeneceğini duyurdu.

            2.8 MİLYON EURO ÖDEYECEK
            Galatasaray, oyuncunun satın alma opsiyon bedelinin 2.8 milyon Euro olduğunu belirtirken, 28 yaşındaki milli futbolcuya 9,5 milyon TL sezonluk ücret ödeneceğini belirtti. Yarım sezonluk kontrat imzalayan yıldız futbolcu 23 numaralı formayı giyecek.



                ADA'DAN NAT PHİLLİPS İDDİASI
                Transferde gaza basan Galatasaray için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Mailsport'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Liverpool forması giyen Nat Phillips ile ilgileniyor. İngiliz stoperin Liverpool ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. 6 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu Liverpool dışında Bournemouth ve Stuttgart takımlarında forma giydi. Kariyerinde 99 maça çıkan tecrübeli stoper 4 gol atarken 3 de asiste imza attı.



                HARIS SEFEROVIC SÜPER LİG'DE KALDI
                Kasımpaşa Galatasaray'ın kadroda düşünmediği İsviçreli forvet Haris Seferovic'i kiralamak için Sarı-Kırmızılı takımla anlaşmaya vardı. Yıldız forvet, sezon sonunua kadar Kasımpaşa forması giyecek. Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılı forma altında 13 maça çıkan yıldız santrfor 2 kez gol sevinci yaşadı. Taraftarlar da son zamanlarda Icardi ve Gomis'in arkasında kalan oyuncunun performansını eleştriyordu.

                3 YILDIZ İÇİN SARI ALARM
                Beşiktaş'ta Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Masuaku ve Gedson bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

                HAFTANIN EN İYİ 11'İNE GİRDİLER
                G.Saray'da Fransız yıldızlar Leo Dubois ve Sacha Boey Giresunspor deplasmanında muhteşem oynadılar. Fransız basınından L'Equipe, her hafta hazırladığı "Haftanın en iyi Fransız oyuncuları 11'i"nde Leo Dubois ile Sacha Boey'a da yer verdi.

                ACİL ÖNLEM ALINMASI ŞART
                Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler. Taraftarlar, "Futbol takımımız iyi sonuçlar alıyor. Basketbolda da bize bir Şenol Güneş lazım. Ahmet Kandemir ve Igor Milicic de kötü gidişatı değiştiremedi. Yönetimin acil önlemler alması lazım. Yoksa göz göre göre düşeceğiz" yorumunda bulundu.

                GAZİANTEP FK'DA TOSCA İLE YOLLAR AYRILDI
                Gaziantep Futbol Kulübü, Alin Toşca ile yolların ayrıldığınıı açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Rumen stoper ile yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Alin Tosca'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

                BRİTT ASSOMBALONGA WATFORD'A TRANSFER OLDU
                İngiltere Championship ekiplerinden Watford, 2021'den beri formasını giydiği Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı. Watford'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Assombalonga'nın 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu.

                MANİSA FK'DA ERİŞ DÖNEMİ BİTTİ
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Lig sonuncusu Denizli ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından bir görüşme yapıldığı ve ayrılık kararının alındığı bildirildi. Manisa, ligde 20 maçta aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

                LARRY KAYODE ÜMRANİYESPOR'DA
                Spor Toto Süper Lig takımlarından Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi kiraladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

                YENİDEN HESAP KİTAP ZAMANI
                Yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da ince hesaplar yapılıyor. Zirvenin 13 puan gerisinde kalan Bordo-Mavililer yeniden çıkışa geçmek adına bu maçı fırsat olarak görüyor. Sahasında 35 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ve son 4 maçını ise kayıpsız geçen Fırtına, Antalyaspor karşısında seriyi 36 maça çıkartmanın yanı sıra rakibiyle arasındaki hesabı da görmeyi arzuluyor. Trabzonspor ayrıca Galatasaray maçı öncesinde moral bulmayı da hedefliyor.

                PERES 3 HAFTA YOK
                Hatayspor maçında sakatlanan Bruno Peres sağ omzunu tutarak saha kenarına çıkmıştı. Yıldız futbolcuya dün MR çekildi ve sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi. Peres'in bu sakatlık nedeniyle en az 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

                ZİRVENİN YENİ SAHİBİ SAMSUN
                Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasının son maçında Samsunpor sahasında Erzurum'u 2-1 mağlup etti. 28'de Orhan'ın golüyle 1-0 geriye düşen Samsun, 30'ta Douglas ile skoru eşitledi. 76'da Osman Çelik attığı golle maçın sonucunu belirledi. Konuk takımda Cengizhan 90+2'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 41 puana yükselen Karadeniz temsilcisi averajla liderlik koltuğuna oturdu.

                EVERTON'DA YENİ HOCA SEAN DYCHE OLDU
                İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da teknik direktörlük görevine Sean Dyche getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Burnley'i çalıştıran Dyche'ın getirildiği ve 51 yaşındaki İngiliz teknik direktörle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Everton, 20 maç sonunda 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

                INAKİ WİLLİAMS 8 YIL SONRA MAÇ KAÇIRDI
                Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki santrforu Inaki Williams'ın üst üste maç kaçırmama serisi sona erdi. 2016 yılından beri aralıksız 251 müsabakada görev alan Williams, bu hafta sakatlığı nedeniyle ligde takımdaki yerini alamadı. Ganalı futbolcu Inaki Williams kariyerinde Athletic Bilbao'dan başka takımda forma giymedi.

                A.DEMİR-F.BAHÇE MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
                Süper Lig'de Galatasaray'ın Ümraniye'yi konuk edeceği maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Karagümrük-Beşiktaş maçını Ali Şansalan, Trabzonspor-Antalya maçını Mete Kalkavan, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

                KARTAL'IN KARAGÜMRÜK SINAVI
                Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alan Beşiktaş, 22. haftada bugün Karagümrük'ün konuğu olacak. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu Kara Kartal kazandı, 2'sinden Karagümrük galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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                Haberler Spor Oosterwolde’den 4.5 yıllık imza!
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