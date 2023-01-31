Oosterwolde’den 4.5 yıllık imza!





HARIS SEFEROVIC SÜPER LİG'DE KALDI

Kasımpaşa Galatasaray'ın kadroda düşünmediği İsviçreli forvet Haris Seferovic'i kiralamak için Sarı-Kırmızılı takımla anlaşmaya vardı. Yıldız forvet, sezon sonunua kadar Kasımpaşa forması giyecek. Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılı forma altında 13 maça çıkan yıldız santrfor 2 kez gol sevinci yaşadı. Taraftarlar da son zamanlarda Icardi ve Gomis'in arkasında kalan oyuncunun performansını eleştriyordu.

3 YILDIZ İÇİN SARI ALARM

Beşiktaş'ta Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Masuaku ve Gedson bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.



HAFTANIN EN İYİ 11'İNE GİRDİLER

G.Saray'da Fransız yıldızlar Leo Dubois ve Sacha Boey Giresunspor deplasmanında muhteşem oynadılar. Fransız basınından L'Equipe, her hafta hazırladığı "Haftanın en iyi Fransız oyuncuları 11'i"nde Leo Dubois ile Sacha Boey'a da yer verdi.



ACİL ÖNLEM ALINMASI ŞART

Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler. Taraftarlar, "Futbol takımımız iyi sonuçlar alıyor. Basketbolda da bize bir Şenol Güneş lazım. Ahmet Kandemir ve Igor Milicic de kötü gidişatı değiştiremedi. Yönetimin acil önlemler alması lazım. Yoksa göz göre göre düşeceğiz" yorumunda bulundu.



GAZİANTEP FK'DA TOSCA İLE YOLLAR AYRILDI

Gaziantep Futbol Kulübü, Alin Toşca ile yolların ayrıldığınıı açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Rumen stoper ile yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Alin Tosca'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.



BRİTT ASSOMBALONGA WATFORD'A TRANSFER OLDU

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, 2021'den beri formasını giydiği Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı. Watford'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Assombalonga'nın 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu.



MANİSA FK'DA ERİŞ DÖNEMİ BİTTİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Lig sonuncusu Denizli ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından bir görüşme yapıldığı ve ayrılık kararının alındığı bildirildi. Manisa, ligde 20 maçta aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.



LARRY KAYODE ÜMRANİYESPOR'DA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi kiraladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



YENİDEN HESAP KİTAP ZAMANI

Yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da ince hesaplar yapılıyor. Zirvenin 13 puan gerisinde kalan Bordo-Mavililer yeniden çıkışa geçmek adına bu maçı fırsat olarak görüyor. Sahasında 35 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ve son 4 maçını ise kayıpsız geçen Fırtına, Antalyaspor karşısında seriyi 36 maça çıkartmanın yanı sıra rakibiyle arasındaki hesabı da görmeyi arzuluyor. Trabzonspor ayrıca Galatasaray maçı öncesinde moral bulmayı da hedefliyor.



PERES 3 HAFTA YOK

Hatayspor maçında sakatlanan Bruno Peres sağ omzunu tutarak saha kenarına çıkmıştı. Yıldız futbolcuya dün MR çekildi ve sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi. Peres'in bu sakatlık nedeniyle en az 3 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.



ZİRVENİN YENİ SAHİBİ SAMSUN

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasının son maçında Samsunpor sahasında Erzurum'u 2-1 mağlup etti. 28'de Orhan'ın golüyle 1-0 geriye düşen Samsun, 30'ta Douglas ile skoru eşitledi. 76'da Osman Çelik attığı golle maçın sonucunu belirledi. Konuk takımda Cengizhan 90+2'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 41 puana yükselen Karadeniz temsilcisi averajla liderlik koltuğuna oturdu.



EVERTON'DA YENİ HOCA SEAN DYCHE OLDU

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da teknik direktörlük görevine Sean Dyche getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Burnley'i çalıştıran Dyche'ın getirildiği ve 51 yaşındaki İngiliz teknik direktörle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Everton, 20 maç sonunda 15 puanla 19. sırada yer alıyor.



INAKİ WİLLİAMS 8 YIL SONRA MAÇ KAÇIRDI

Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki santrforu Inaki Williams'ın üst üste maç kaçırmama serisi sona erdi. 2016 yılından beri aralıksız 251 müsabakada görev alan Williams, bu hafta sakatlığı nedeniyle ligde takımdaki yerini alamadı. Ganalı futbolcu Inaki Williams kariyerinde Athletic Bilbao'dan başka takımda forma giymedi.



A.DEMİR-F.BAHÇE MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'de Galatasaray'ın Ümraniye'yi konuk edeceği maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Karagümrük-Beşiktaş maçını Ali Şansalan, Trabzonspor-Antalya maçını Mete Kalkavan, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.



KARTAL'IN KARAGÜMRÜK SINAVI

Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alan Beşiktaş, 22. haftada bugün Karagümrük'ün konuğu olacak. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu Kara Kartal kazandı, 2'sinden Karagümrük galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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