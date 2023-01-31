Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu: 1-1 (ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlı takım, rakibiyle karşı karşıya geldiği 13 maçın 9'undan galip ayırılırken 2 karşılaşmayı ise Fatih Karagümrük kazanmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5' Hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağına Colin Kazım'dan aldığı pasla Welinton'dan şık bir çalımla sıyrılan Bertolacci'nin yakın mesafeden attığı şutta top auta çıktı.
10' Colley'nin sağ çizgiden açtığı ortaya yükselen Colin Kazım'ın kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
21' Colley'nin sağ kanattan çevirdiği topa hareketlenen Borini, kaleci Mert'le yaşadığı pozisyon sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Karagümrük cephesi penaltı beklerken hakem Ali Şansalan korneri gösterdi.
22' VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, Colin Kazım'ın pozisyonunda ofsayt olduğunu tespit etti.
25' Tayfur'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
GOL | 33' Siyah Beyazlılar, Cenk Tosun'la öne geçti. Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Welinton, istediği vuruşu yapamadı. Baniya'dan seken topa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan tecrübeli golcü, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
43' Burak Kapacak'ın sağ kanattan çevirdiği topa hareketlenen Fabio Borini, ön direğe yakın bir mesafeden attığı şutta çerçeveyi bulamadı.
44' Sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde sağ taraftan Ricci'nin pasında topla buluşan Borini'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanında auta gitti.
45+1' Karagümrük, beraberlik golüne çok yaklaştı. Colley'nin sağ kanattan çevirdiği topta Kazım, penaltı noktasına yakın mesafede boş pozisyonda topa dokunamadı.
İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
47' Ceza alanı önünde topla buluşan Dele Alli'nin gelişine attığı şutta top kaleci Batuhan'da kaldı.
GOL | 49' Hızlı gelişen hücumda Colin Kazım'ın havalandırdığı topa koşu yapan Borini, Ozdoev'in önüne indirdi. Rus orta sahanın penaltı noktasından attığı şutta Mert'i geçen top ağlarla buluştu ve Karagümrük eşitliği yakaladı.
(ÖZET) Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu: 1-1
51' Şık çalımlarla ceza sahasına giren Tayfur Bingöl, boş durumdaki Cenk Tosun'a pasını aktardı. Son anda araya giren Levent Mercan, tecrübeli forvete şut şansı tanımadı ve tehlikeyi önledi.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.