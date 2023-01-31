Çizme basından bomba iddia! Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sırp yıldız ile temasta

Fıorentina forması giyen Luka Jovic'in Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olduğu iddia edildi. Jovic, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce oyuncu satması gerektiği vurgulandı. Fiorentina'nın transfer etmek istediği isim olarak Duvan Zapata gösterilirken İtalyan ekibinden ayrılması muhtemel isimlerin başında ise Arthur Cabral ve Luka Jovic gösterildi. Cabral ile Udinese ve Cremonese ilgileniyor. Luka Jovic'in ise takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi.







60 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e 60 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle transfer olan Sırp yıldız Jovic, İspanyol devinde beklentileri karşılayamamıştı. Sırp golcü, bu sezon başında ise Fiorentina'ya transfer olmuştu. Jovic, Fiorentina'da 27 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.

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