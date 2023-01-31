Borini’de sıcak saatler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmaeli bir araya geldi

Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabio Borini transferinde sona yaklaştı. Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ve Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirme aşamasına geldi. Fenerbahçe'nin Karagümrük formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Fabio Borini için Karagümrük ile büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın dün bir araya geldiği ve transferde imza aşamasına geçildiği öğrenildi. Bu sezon Karagümrük ile 19 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 13 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koydu.
- Spor
- 31.01.2023 Gazete