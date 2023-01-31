Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Hadziahmetovic'i renklerine bağladı

Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alan Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah-Beyazlılar transferi için uzun süredir uğraş verdiği Konyalı Amir Hadziahmetovic'te mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Boşnak yıldız için Konyaspor'a 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Konyaspor'da sergilediği başarılı performansla Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımdan teklif alan Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a gitmek için takımından izin istediği ve transferde kolaylık sağlanmasını talep ettiği öğrenildi.