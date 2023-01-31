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    Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Hadziahmetovic'i renklerine bağladı

    Beşiktaş transfer bombasını patlattı.Beşiktaş bu transfer için Konyaspor’a 3 milyon Euro bonservis +1 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

    Hadziahmetovic Beşiktaş’ta

    Süper Lig'de üst üste 5 galibiyet alan Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah-Beyazlılar transferi için uzun süredir uğraş verdiği KonyaAmir Hadziahmetovic'te mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Boşnak yıldız için Konyaspor'a 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen 25 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Konyaspor'da sergilediği başarılı performansla Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımdan teklif alan Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a gitmek için takımından izin istediği ve transferde kolaylık sağlanmasını talep ettiği öğrenildi.



    ALACAKLARINI BIRAKTI
    Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a transfer olabilmek için Konyaspor'dan alacağı 1 milyon Euro'dan vazgeçtiği öğrenildi. Boşnak yıldızın teknik direktör Şenol Güneş'le telefon görüşmesi yaptığı ve görüşme sonrasında transfere ikna olduğu belirtiliyor. Yıldız oyuncuya Galatasaray'ın da ilgisi bulunuyordu. Konyaspor formasıyla 199 maça çıkan Hadziahmetovic 17 gol atarken, 16 da asiste imza attı.

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    Haberler Spor Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızı Hadziahmetovic'i renklerine bağladı
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