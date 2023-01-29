MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasının ardından Lale Orta başa geçmeye hazırlanıyor





CENK İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Valerien Ismael döneminde 10 maçta görev alan ve hiç 11'de oynamayan başarılı oyuncu, sadece 1 kez ağları sarsmıştı. Ancak Güneş yönetiminde 11'e dönen Cenk, gollerini peş peşe sıralamaya başladı. Alanya maçına da ilk11'de başlayan ve 2 gol atan yıldız forvet, bu sezon ligde 8. kez ağları sarsarak Weghorst'u yakalarken, resmi maçlarda ise 11 kez fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın en golcüsü oldu.



BARCA GIRONA'YI PEDRI İLE YIKTI

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Barcelona deplasmanda Girona'yı 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 61. dakikada Pedri kaydetti. Bu sonuçla 47 puana ulaşan lider Barcelona, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Girona ise 21 puanda kaldı.



MARTINEZ BÖYLE İSTEDİ

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Cremonese'yi Lautaro Martinez'in 21 ve 65'te attığı gollerle 2-1 yendi. Ev sahibinin tek sayısı ise 11'de Okereke'den geldi. Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 66 dakika sahada yer aldı.



BAYERN'DE PANİK HAVASI

Bayern Münih Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında evinde Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Bavyera ekibi, 35'te Leroy Sane ile öne geçti. Konuk takım 70'de Kolo Muani ile eşitliği yakaladı. Bu sonuçla ligdeki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Bayern Münih puanını 37 yaparken, Frankfurt ise 32 puana yükseldi



SALİH'TEN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Salih Uçan, Süper Lig'de salı günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.



FENER EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE

Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Pedro, King ve Osayi bu maçta görev almayacak. Kasımpaşa'da ise Mortadha Ben Ouannes kırmızı kart cezalısı.



JAYDEN İMZALIYOR

Fenerbahçe'nin, Parma'dan yeni transferi Jayden Oosterwolde bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.



BRUMA'NIN YENİ ADRESİ PORTEKIZ EKİBİ BRAGA

Fenerbahçe, sezon başında PSV Eindhoven'dan kiraladığı ve geçtiğimiz günlerde 4 milyon 250 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Armindo Bruma'yı sezon sonuna kadar Braga'ya kiraladı. Portekizli kanat oyuncusu bugün ülkesine giderek sağlık kontrolünden geçecek. Bruma bu sezon 5 maçta oynadı.



SAKARYASPOR SERIYE BAĞLADI

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti. Ligde üst üste 4 galibiyet alan Sakarya'nın gollerini 39'da Donkor, 71'de Kassongo ve 90+4'te Burak atarken, Tuzla'nın gollerini penaltıdan 45+3'te Imbula ile 52'de Adeniyi attı. Ayrıca Tuzla'da Ogün 64'te kırmızı kart gördü.



ANTALYA SON NEFESTE

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Konuk ekip 33'te Umut Nayir ile öne geçti: 0-1. 38'de Larsson eşitledi: 1-1. 48'de Güray, Antalya'yı öne geçirdi: 2-1. 56'da Onur Ayık dengeyi getirdi: 2-2. 90+3'te Fredy 3 puanı getirdi.



ANTEP 3 PUANI HATIRLADI

Süper Toto Süper Lig'de konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gaziantep FK ligde tam 9 hafta sonra galibiyete ulaştı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Papy Djilobodji ve 90+6'da Joao Figueiredo kaydetti. Konuk takım bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı. Son haftaların formda takımı Ankaragücü ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.



ADANA DEPLASMANDA 'DEMİR' GİBİ

Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan 21. hafta maçında kazanan 2-1'lik skorla Adana ekibi oldu. 4 Eyül Stadı'nın futbol oynamaya elverişsiz olması nedeniyle Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta misafir takımın gollerini 41'de Emre Akbaba ile 56'da Akintola atarken, Sivasspor'un tek golünü 63. dakikada Isaac Cofie kaydetti.



BUCKS GİANNİS'LE KAZANDI

NBA'de Milwaukee Bucks, deplasmanda Indiana'yı 141-131 yendi. Milwaukee'de, 41 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle double-double yapan Giannsi Antetokounmpo zaferin mimarı oldu.



CHOUİAR KASIMPAŞA'DA

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Kasımpaşa, takviye yaptı. Lacivert-beyazlılar, Başakşehir'den Fransız kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.



LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'in 21. haftasında bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da İstanbulspor, Kayserispor'u konuk ederken, saat 19.00'da ise Başakşehir, Konyaspor ile karşılaşacak.



ŞAMPİYON SABALENKA

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, Elena Rybakina'yı 4-6, 6-3, 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Aryna Sabalenka ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.zon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.



CANER ERKİN BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'i kadrosuna kattı. 34 yaşındaki sol bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Caner Erkin, Süper Lig'de 5 İstanbul takımına imza atan tek futbolcu oldu.



TELEKOM FARKLI KAZANDI

Türkiye Basketbol Lig'nde Türk Telekom, Bursa'yı 84-63 yendi. Diğer sonuçlar: G.Antep-Bahçeşehir: 69-60, P. Karşıyaka-Galatasaray: 103-91, Fenerbahçe- Büyükçekmece 82-69.

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