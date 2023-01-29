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    Kaan Ayhan,Aslan oldu! Galatasaray ara transferde ilk resmi imzasını gurbetçi yıldıza attırdı

    Sarı-Kırmızılılar, Sassoulo’yu ikna etti. 500 bin Euro kiralama bedeli, 3.5 m-il yon Euro satın alma opsiyonu ile el sıkışıldı. 28 yaşındaki savunmacı 600 bin Euro maaş alacak. Aslan, Sassoulo’nun sağ beki Mert Müldür için de girişimlere başladı...

    Kaan Ayhan Galatasaray’da

    Galatasaray, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de fırtına gibi eserken, yönetim de takviyeler için yoğun çalışıyor. Sarı- Kırmızılılar, uzun süredir adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmayı başardı. Sassoulo'da top koşturan milli yıldız için nihayet İtalyan kulübünün inadı kırıldı.



    SEZON SONU 3.5 DAHA VERİLECEK
    Kaan Ayhan için Galatasaray, İtalyan ekibine 6 aylık kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun yaz ayındaki satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro.



    11 MAÇA ÇIKTI, 1 GOL KAYDETTİ
    Kaan'a 6 aylık maaş olarak 600 bin Euro ödeneceği ifade edildi. Kaan bu sezon 11 maça çıkarken, 1 kez fileleri sarstı. Milli futbolcu; stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapıyor.
        Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
        Haberler Spor Kaan Ayhan,Aslan oldu! Galatasaray ara transferde ilk resmi imzasını gurbetçi yıldıza attırdı
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