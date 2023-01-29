Kaan Ayhan,Aslan oldu! Galatasaray ara transferde ilk resmi imzasını gurbetçi yıldıza attırdı

Galatasaray, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de fırtına gibi eserken, yönetim de takviyeler için yoğun çalışıyor. Sarı- Kırmızılılar, uzun süredir adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmayı başardı. Sassoulo'da top koşturan milli yıldız için nihayet İtalyan kulübünün inadı kırıldı.