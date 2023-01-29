Kaan Ayhan,Aslan oldu! Galatasaray ara transferde ilk resmi imzasını gurbetçi yıldıza attırdı

Galatasaray, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de fırtına gibi eserken, yönetim de takviyeler için yoğun çalışıyor. Sarı- Kırmızılılar, uzun süredir adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmayı başardı. Sassoulo'da top koşturan milli yıldız için nihayet İtalyan kulübünün inadı kırıldı.
SEZON SONU 3.5 DAHA VERİLECEK
Kaan Ayhan için Galatasaray, İtalyan ekibine 6 aylık kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun yaz ayındaki satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro.