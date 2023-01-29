Fenerbahçe'de hazirana kadar sözleşme yok! 4 futbolcuyu şoke eden karar

Fenerbahçe'de yönetimin flaş bir karar aldığı iddia edildi. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Bayındır, Zajc ve Valencia'nın yanı sıra maaşında güncelleme düşünülen Crespo ile sezon sonuna kadar görüşme yapılmayacağı öğrenildi. Sezon sona erdiğinde yönetim oyuncuların performanslarına göre yeni sözleşme teklifini yapıp yapmayacağına karar vereceği ifade ediliyor. Yönetimin böylesine stratejik bir kararı neden aldığı ise bazı yorumlara neden oldu.