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    Fenerbahçe'de hazirana kadar sözleşme yok! 4 futbolcuyu şoke eden karar

    Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan kaptan Altay, Enner Valencia ve Zajc’ın yanı sıra maaşında güncelleme yapılması düşünülen Crespo ile görüşmeleri dondurma kararı aldığı iddia edildi. Bu üç oyuncunun performanslarının sezon sonunda değerlendirilip ona göre yeni teklifin yapılacağı ifade ediliyor.

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    Hazirana kadar sözleşme yok

    Fenerbahçe'de yönetimin flaş bir karar aldığı iddia edildi. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Bayındır, Zajc ve Valencia'nın yanı sıra maaşında güncelleme düşünülen Crespo ile sezon sonuna kadar görüşme yapılmayacağı öğrenildi. Sezon sona erdiğinde yönetim oyuncuların performanslarına göre yeni sözleşme teklifini yapıp yapmayacağına karar vereceği ifade ediliyor. Yönetimin böylesine stratejik bir kararı neden aldığı ise bazı yorumlara neden oldu.



    YÖNETİM PERFORMANS İSTİYOR
    Kulübe yakın kaynaklar yönetimin oyuncuların sadece oyuna konsantre olmalarını ve kulüpte kalmak istemeleri durumunda bunun için çaba sarf etmeleri geretiğini düşündüklerini iddia ediyorlar. Bunun yanı sıra üç futbolcuya da yurt dışından mazı kulüplerin teklifinin olduğu biliniyor. Miha Zajc'a geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş talip olmuş ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi geri çevirmişti. Hatta Fenerbahçe'de istediği süreyi alamayan Sloven futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.

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