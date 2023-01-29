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    • Spor
    • 29.01.2023 17:48
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    • 29.01.2023 18:02
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    Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kritik mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

    Kadıköy Ülker Stadyumu'nda hakem Volkan Bayarslan yönetiminde oynana maçta iki takımda da hedef mutlak galibiyet.



    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, SAMET, SZALAI, LINCOLN, ARAO, ARDA, ZAJC, EMRE MOR, BATSHUAYI, VALENCIA

    KASIMPAŞA: ERDEM, TİRPAN, SADIK, DONK, YASIN, HAJRADINOVI, C EYSSERIC, CELINA, FALL, AYTAÇ, BAHOKEN



    31 MAÇTA FENER ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
    Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı.

    4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.



        9 İSİM CEZA SINIRINDA
        Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor. Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.




        KADIKÖY KARNESİ
        Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı. Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü. Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

        GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR
        Fenerbahçe'nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor. Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor.

        Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti.

        Son haftaların forma ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9'a çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle katkı sağladı.



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