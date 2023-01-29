Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE







KADIKÖY KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı. Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü. Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.