Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda hakem Volkan Bayarslan yönetiminde oynana maçta iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, SAMET, SZALAI, LINCOLN, ARAO, ARDA, ZAJC, EMRE MOR, BATSHUAYI, VALENCIA
KASIMPAŞA: ERDEM, TİRPAN, SADIK, DONK, YASIN, HAJRADINOVI, C EYSSERIC, CELINA, FALL, AYTAÇ, BAHOKEN
31 MAÇTA FENER ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı.
4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.