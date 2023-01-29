Dünyaca ünlü futbolcu Emre Can'dan şoke eden itiraf

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, şu anda Dordmund'da forma giyiyor. 2018'de Juventus'a transfer olduğunda yaşadığı şoku anlatan Can, herkesi şaşkına çevirdi: 2018'de Juventus'a transfer olurken girdiğim sağlık kontrollerinden bir iki ay sonra menajerim beni aradı ve doktora gitmem gerektiğini söyledi. Neler olduğunu anlamamıştım. Doktorla konuştuğumda ses tellerimin yakınında tümör tespit edildiğini ve acil ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Tiroid kanseri teşhisi konulmuştu. Bu hastalığa dair hiçbir şey bilmiyordum. Devamında tiroid kanseri için bazı testlerden geçtim ve Ekim 2018'de ameliyat oldum. O dönem yaşadıklarım hayatımda çok şey değiştirdi. Çok paranız olabilir ama hayattaki en önemli şey sağlığınız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN