Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyaca ünlü futbolcu Emre Can'dan şoke eden itiraf

    Kariyerinde Bayern Münih, Liverpool, Juventus gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre Can’dan sağlığıyla ilgili itiraf geldi: 2018 yılında kansere yakalandım. Önce korkutucuydu, sessizce tedavi oldum. Önce sağlık, gerisi hikaye.

    Önce ’Can’!

    Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, şu anda Dordmund'da forma giyiyor. 2018'de Juventus'a transfer olduğunda yaşadığı şoku anlatan Can, herkesi şaşkına çevirdi: 2018'de Juventus'a transfer olurken girdiğim sağlık kontrollerinden bir iki ay sonra menajerim beni aradı ve doktora gitmem gerektiğini söyledi. Neler olduğunu anlamamıştım. Doktorla konuştuğumda ses tellerimin yakınında tümör tespit edildiğini ve acil ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Tiroid kanseri teşhisi konulmuştu. Bu hastalığa dair hiçbir şey bilmiyordum. Devamında tiroid kanseri için bazı testlerden geçtim ve Ekim 2018'de ameliyat oldum. O dönem yaşadıklarım hayatımda çok şey değiştirdi. Çok paranız olabilir ama hayattaki en önemli şey sağlığınız.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
    Haberler Spor Dünyaca ünlü futbolcu Emre Can'dan şoke eden itiraf
        SON DAKİKA