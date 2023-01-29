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    Beşiktaş gözünü Brezilya'ya çevirdi! Fabian Balbuena sürprizi

    Brezilya basını, Beşiktaş’ın bonservisi Dinamo Moskova’da bulunan ve Corinthians’ta kiralık oynayan Fabian Balbuena ile ilgilendiğini iddia etti.

    Balbuena sürprizi

    Spor Toto Süper Lig'de önceki akşam konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden ve üst üste 5. galibiyetine imza atan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Brezilya basını Beşiktaş'ın, Brezilya Ligi'nde Corinthians'ta bonservisi bulunan Fabian Balbuena ile ilgilendiği iddia edildi. Tudo Timao sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın, bonservisi Dinamo Moskova'da bulunan ve Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Corinthians'ta sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayan Fabian Balbuena ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde, Brezilyalı bir iş adamının, 31 yaşındaki Paraguaylı savunma oyuncusunu Beşiktaş'a götürmek istediği belirtildi.



    BALBUENA KALMAK İSTİYOR
    Oyuncunun durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, "Balbuena kalmak istiyor ve kulübüyle konuşacağız. Maycon ile müzakere etmek bile kolay değildi, çünkü yapamazsınız. Zaman dilimi ve savaş sorunu var" şeklinde konuştu.

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