Beşiktaş gözünü Brezilya'ya çevirdi! Fabian Balbuena sürprizi





BALBUENA KALMAK İSTİYOR

Oyuncunun durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, "Balbuena kalmak istiyor ve kulübüyle konuşacağız. Maycon ile müzakere etmek bile kolay değildi, çünkü yapamazsınız. Zaman dilimi ve savaş sorunu var" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN