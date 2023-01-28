Galatasaray'dan sürpriz transfer planı! Rashica'nın yerine Adama Traore | Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde sessizliğini koruyan Galatasaray'ın sürpriz transfer hamlesi ortaya çıktı. Dünya Kupası arası sonrası performansında büyük düşüş yaşayan Milot Rashica için oklar tersine döndü.
Futbol Plus ekranlarında Ceren Dalgıç'a Galatasaray'daki son gelişmeleri aktaran Kağan Dursun, sarı-kırmızılı kurmayların Rashica'nın bonservisinin alınması konusunda görüşünün değiştiğini ve yaz transfer döneminde gündeme gelen Adama Traore için tekrardan nabız yokladığını açıkladı. İşte detaylar...