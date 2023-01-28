Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor
GALATASARAY: Muslera, Emin, Nelsson, Dubois, Boey, Oliveira, Torreira, Mertens, Barış, Kerem, Icardı.
Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı, bu maçta görev alamayacak. Mathias Ross, Van Aanholt, Seferovic ve Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Giresunspor deplasmanında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki lig müsabakası olan Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.