Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-4 - (ÖZET)

Giresunspor Galatasaray canlı yayını hakkında araştırmalar hızlandı. Taraftarlar canlı yayın için arama motorlarına yöneldi.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

9' Kerem içeri doğru doldurdu, Barış Alper kafayla arkaya sektirdi, Icardi ceza alanı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onurcan başarılı, korner.

11' Boey bu kez ceza sahası dışından şansını denedi ancak şutu isabetsiz.

19' Oliveira ceza alanı dışının sol çaprazından vurdu ancak top Onurcan'ın kucağında kaldı.

24' Savicevic sağ kanattaki korner organizasyonunda topu aldı, içeri ortaladı, Arias penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, top direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

38' Torreira bu kez içeriye ortasını yaptı, Barış Alper kafayla indirdi, Mertens gelişine vurdu fakat top çerçeveyi bulmadı.

40' Serginho ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vurdu, top üstten dışarda.

PENALTI!

43' Ceza alanında Arias'ın, Icardi'ye müdahalesi sonrasında VAR kontrolü gerçekleşti. Hakem pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi, Arias'a da sarı kart çıktı.

45' 6 dakika uzatma gösterildi.

PENALTI KAÇTI!

45' Icardi kalecinin sağına yerden vurdu, Onurcan çıkardı! Mücadele golsüz devam ediyor.

GOL İPTAL!

45+1' Ceza alanındaki karambolde Mertens vurdu, fileleri sarstı fakat Bahattin Şimşek 'Gol geçerli değil' diyor. Gol öncesinde Emin Bayram'ın elle oynadığını tespit etti.

(ÖZET) Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-4

GOL!

45+2' Kerem derin oynadı, Icardi karşı karşıya vurdu, Onurcan çıkardı, pozisyonun devamında kaleci ile savunmanın hatasında Mertens kale dibinde topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Savicevic'in ceza alanına gönderdiği ortasında topu önünde bulan Sainz'ın yarım vole şutu dışarı gitti.

52' Serginho'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut yan ağlarda.

53' Bajic'in ceza sahası yayında kaleye gönderdiği yerden şutunda top kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

55' Savicevic'in sağ kanattan ortaladı, Bajic kafayı vurdu ancak aut.

GOL!

60' Icardi ceza alanında dışarıya çıkardı, yay üzerinden Dubois çok şık bir gole imza attı. Giresun'da, Galatasaray 2-0 önde!

GOL!

88' Rashica savunmanın pasında araya girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Onurcan'ı avladı ve Sarı-Kırmızılı formayla ligdeki ilk golünü attı. Şimdi skor 3-0!

Mücadele sona erdi.