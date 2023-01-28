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    • Spor
    • 28.01.2023 18:59
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    • 28.01.2023 21:25
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    Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-4 - (ÖZET)

    Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayını büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

    takvim.com.tr
    Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-4 - ÖZET

    Giresunspor Galatasaray canlı yayını hakkında araştırmalar hızlandı. Taraftarlar canlı yayın için arama motorlarına yöneldi.

    CANLI ANLATIM

    1' Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

    9' Kerem içeri doğru doldurdu, Barış Alper kafayla arkaya sektirdi, Icardi ceza alanı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onurcan başarılı, korner.

    11' Boey bu kez ceza sahası dışından şansını denedi ancak şutu isabetsiz.

    19' Oliveira ceza alanı dışının sol çaprazından vurdu ancak top Onurcan'ın kucağında kaldı.

    24' Savicevic sağ kanattaki korner organizasyonunda topu aldı, içeri ortaladı, Arias penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, top direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

    38' Torreira bu kez içeriye ortasını yaptı, Barış Alper kafayla indirdi, Mertens gelişine vurdu fakat top çerçeveyi bulmadı.

    40' Serginho ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vurdu, top üstten dışarda.

    PENALTI!

    43' Ceza alanında Arias'ın, Icardi'ye müdahalesi sonrasında VAR kontrolü gerçekleşti. Hakem pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi, Arias'a da sarı kart çıktı.

    45' 6 dakika uzatma gösterildi.

    PENALTI KAÇTI!

    45' Icardi kalecinin sağına yerden vurdu, Onurcan çıkardı! Mücadele golsüz devam ediyor.

    GOL İPTAL!

    45+1' Ceza alanındaki karambolde Mertens vurdu, fileleri sarstı fakat Bahattin Şimşek 'Gol geçerli değil' diyor. Gol öncesinde Emin Bayram'ın elle oynadığını tespit etti.

    (ÖZET) Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-4

    GOL!

    45+2' Kerem derin oynadı, Icardi karşı karşıya vurdu, Onurcan çıkardı, pozisyonun devamında kaleci ile savunmanın hatasında Mertens kale dibinde topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.

    Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

    46' İkinci devre başladı.

    47' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Savicevic'in ceza alanına gönderdiği ortasında topu önünde bulan Sainz'ın yarım vole şutu dışarı gitti.

    52' Serginho'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut yan ağlarda.

    53' Bajic'in ceza sahası yayında kaleye gönderdiği yerden şutunda top kaleci Fernando Muslera'da kaldı.

    55' Savicevic'in sağ kanattan ortaladı, Bajic kafayı vurdu ancak aut.

    GOL!

    60' Icardi ceza alanında dışarıya çıkardı, yay üzerinden Dubois çok şık bir gole imza attı. Giresun'da, Galatasaray 2-0 önde!

    GOL!

    88' Rashica savunmanın pasında araya girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Onurcan'ı avladı ve Sarı-Kırmızılı formayla ligdeki ilk golünü attı. Şimdi skor 3-0!

    Mücadele sona erdi.

    GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

    Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

    GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        LİGDE BİR SEZONDA İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇ KAZANACAK

        Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

        Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

        OKAN BURUK DA TARİHE GEÇECEK

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.
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        Cimbom galibiyet serisini 10 maça çıkardı!
        Haberler Spor Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-4 - (ÖZET)
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