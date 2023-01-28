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    • Spor
    • 28.01.2023 17:29
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    • 28.01.2023 17:29
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    Adana deplasmanda güldü! Demir Grup Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda atılan karşılıklı goller sonrası üç puanın sahibi 2-1'lik skorla Adana Demirspor oldu.

    takvim.com.tr
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    Adana deplasmanda güldü!

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    5. dakikada Yatabare'nin sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    15. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

    41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından attığı pasta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gitti: 0-1

    Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    49. dakikada Emre Akbaba ile Ndiaye'nin ceza sahasında yaptığı verkaçta topla son olarak buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    51. dakikada Charisis'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

    53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakibi Rodrigues'i çalımlayarak ceza sahası içerisinden yaptığı plase vuruşta, topu kaleci Ertaç Özbir kornere gönderdi.

    56. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa pasıyla uzak direkte topla buluşan Akintola'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

        63. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı bire indirdi. Gradel'in sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Cofie, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-2

        68. dakikada Gradel'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.

        Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        Stat: Yeni Malatya

        Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

        Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş (Dk. 94 Camara), Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Keita (Dk. 90 Ahmed Musa), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90 Angielski), Gradel, Yatabare

        Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 80 Manev), Semih Güler, Rodrigues, Svensson, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Onyekuru (Dk. 92 Bjarnason), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 71 Gökhan İnler)

        Goller: Dk. 41 Emre Akbaba, Dk. 56 Akintola (Adana Demirspor), Dk. 63 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 76 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 78 Stambouli (Adana Demirspor)

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