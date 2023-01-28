Adana deplasmanda güldü! Demir Grup Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

15. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından attığı pasta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.