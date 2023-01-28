Barcelona'da forma giyen Emre Demir, Fenerbahçe'ye çok yakın! Barcelona'dan heyecan yaratan paylaşım

Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı belirtildi. İspanya'dan Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu için Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin, Emre Demir'in transferi için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.
'İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ'
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; Emre Demir sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi. Ayrıca genç oyuncunun temsilcisi Ahmet Bulut'un, Barcelona ile sözleşme fesih görüşmeleri için İspanya'ya gittiği belirtildi. Fesihte anlaşma sağlanırsa; Fenerbahçe'nin, Emre Demir için transfer bedeli ödemeyeceği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE TARAFTARINI HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
Öte yandan Barcelona B heyecan yaratan bir karara imza atarak, Emre Demir'in kulüpteki geleceğinin belli olana kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.