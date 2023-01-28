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    • Spor
    • 29.01.2023 00:59
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    • 29.01.2023 00:59
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    Barcelona'da forma giyen Emre Demir, Fenerbahçe'ye çok yakın! Barcelona'dan heyecan yaratan paylaşım

    Transfer çalışamlarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir hamleye imza attı. Sarı-Lacivertli ekip Barcelona'da formaya 19 yaşındaki genç yıldız Emre Demir'i kadrosuna katmaya çok yakın. Öte yandan Barcelona B heyecan yaratan bir karara imza atarak, Emre Demir'in kulüpteki geleceğinin belli olana kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fener’e taze kan!

    Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı belirtildi. İspanya'dan Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu için Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin, Emre Demir'in transferi için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.



    'İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ'
    Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; Emre Demir sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi. Ayrıca genç oyuncunun temsilcisi Ahmet Bulut'un, Barcelona ile sözleşme fesih görüşmeleri için İspanya'ya gittiği belirtildi. Fesihte anlaşma sağlanırsa; Fenerbahçe'nin, Emre Demir için transfer bedeli ödemeyeceği ileri sürüldü.



    FENERBAHÇE TARAFTARINI HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
    Öte yandan Barcelona B heyecan yaratan bir karara imza atarak, Emre Demir'in kulüpteki geleceğinin belli olana kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.



        EMRE DEMİR KİMDİR?
        15 Ocak 2004 doğumlu olan Emre Demir on numara mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Barcelona Atlètic'de forma giymektedir.



        Futbola doğduğu şehrin takımı olan Mersin İdman Yurdu'nda henüz 6 yaşındayken başladı, 2 yıl sonra Kayserispor'a transfer oldu. Genç bir yetenek olarak Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından denendi.



        18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Kasım 2019'da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile 15 yıl 9 ay 25 günlükken Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanına erişti.

        23 Eylül 2021'de Barcelona, Demir'in transferi için 2 milyon avro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transfer 2022 yazında gerçekleşecek. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon avro. Emre, ilk olarak kulübün B takımında oynayacak.
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