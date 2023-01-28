Fenerbahçe, Oosterwolde ile el sıkıştı

Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer için futbolcunun takımı Parma ile 7.5 milyon+1 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Parma'nın bir sonraki satıştan da yüzde 20 payı olacak. Hollandalı futbolcunun Sarı-Lacivertliler'in 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Hollandalı sol bekin Fenerbahçe'den yıllık 800 bin Euro kazanacağı da öğrenildi. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinin ardından Sarı-Lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Parma formasını 19 maçta giyen Oosterwolde,1 gol atma başarısı gösterdi. 21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Osterwolde son derece atletik ve süratli bir sol bek olarak tanınıyor.
FENERBAHÇE KASIMPAŞA'YA BİLENİYOR
Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenmanın 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği ifade edildi. Antrenmana, günü tedavi programıyla tamamlayan Joshua King ve Bright Osayi- Samuel katılmadı. Bu iki oyuncunun tedavilerine devam edildi.
ARDA'YA HAZIR OL EMRİ
Son Ümraniye maçında Jesus'un şans vermediği Arda Güler'e hocasından 'Hazır ol" emri geldi. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un fizik olarak hazır olan ve ligde Gaziantep, kupada da Rize maçlarında iyi bir görüntü veren Arda Güler'e Kasımpaşa maçının 2. yarısında şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Genç futbolcu ile özel bir görüş- me yapan Jesus'un, "Kendini hep hazır tutuyorsun. Bunu görüyorum. Forma şansı bulamadığın zaman buna fazla takılma. Aklımdasın ve senden faydalanacağım" dediği öğrenildi.