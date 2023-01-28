Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe, Oosterwolde ile el sıkıştı

    Oosterwolde ile el sıkışan Fenerbahçe, Parma ile de 7.5 milyon+1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı Parma bir sonraki satıştan da yüzde 20 alacak. İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Oosterwolde artık Sarı-Lacivert

    Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer için futbolcunun takımı Parma ile 7.5 milyon+1 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Parma'nın bir sonraki satıştan da yüzde 20 payı olacak. Hollandalı futbolcunun Sarı-Lacivertliler'in 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Hollandalı sol bekin Fenerbahçe'den yıllık 800 bin Euro kazanacağı da öğrenildi. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinin ardından Sarı-Lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Parma formasını 19 maçta giyen Oosterwolde,1 gol atma başarısı gösterdi. 21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Osterwolde son derece atletik ve süratli bir sol bek olarak tanınıyor.



    FENERBAHÇE KASIMPAŞA'YA BİLENİYOR
    Süper Lig'in 21. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenmanın 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği ifade edildi. Antrenmana, günü tedavi programıyla tamamlayan Joshua King ve Bright Osayi- Samuel katılmadı. Bu iki oyuncunun tedavilerine devam edildi.



    ARDA'YA HAZIR OL EMRİ
    Son Ümraniye maçında Jesus'un şans vermediği Arda Güler'e hocasından 'Hazır ol" emri geldi. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un fizik olarak hazır olan ve ligde Gaziantep, kupada da Rize maçlarında iyi bir görüntü veren Arda Güler'e Kasımpaşa maçının 2. yarısında şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Genç futbolcu ile özel bir görüş- me yapan Jesus'un, "Kendini hep hazır tutuyorsun. Bunu görüyorum. Forma şansı bulamadığın zaman buna fazla takılma. Aklımdasın ve senden faydalanacağım" dediği öğrenildi.



        LIVERPOOL'UN GÖZÜ ATTILA SZALAI'DE
        İngiliz basınında çıkan haberlerde Liverpool'un Güney Koreli Kim Min Jae'nin yüksek maliyetinden dolayı bu oyuncudan vazgeçtiği ve Attila Szalai isminin gündeme geldiği ifade edildi. Szalai'ye ülkesinde 'Macar Van Dijk' yakıştırması yapıldığı, 25 yaşındaki stoperin ara transfer dönemi için en uygun isimler arasında olduğu kaydedildi.



        GÖZTEPE 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
        Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasının açılış maçında evinde Bandırmaspor'u konuk eden Göztepe sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Ev sahibi Yasin Öztekin'in 3. dakikada attığı golle öne geçti. Konuk takım 27. dakikada Soukou ile skoru eşitledi. 44. dakikada bir kez daha sahne alan Yasin ilk yarının skorunu belirledi. Göztepe'de 77'de oyuna giren Atanga 85'te attığı golle maçın skorunu belirledi. İzmir ekibi bu sonuçla puanını 30'a çıkardı.



        ASLAN GİRESUNSPOR SINAVINDA
        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bugün deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek. Kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Cimbom'da cezalı Abdülkerim, sakatlıkları süren Ross ve Yusuf Demir maç kadrosunda yer almadı. Seferovic ve Van Aanholt'ta teknik heyet kararıyla Giresun'a götürülmezken, sakatlığını atlatan Kazımcan kadroya dahil edildi.



            CİMBOM HAZIR KITA
            Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi. Oyuncuların antrenman boyunca oldukça hırslı oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar çalışma sonrasında Giresun'a hareket etti.



            TRABZON'DA HEDEF ZİRVE TAKİBİ
            Trabzonspor Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak zirve takibini bir hafta daha sürdürmenin peşinde. Saat 16.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Abdullah Avcı'nın İstanbulspor ile oynanan maçtaki kadronun çok büyük bir bölümünü koruması beklenirken, tek değişiklik olarak Djaniny'nin yerine Trezeguet'nin ilk 11'de görev alması bekleniyor.

            MARC BARTRA KART SINIRINDA
            Trabzonspor'da Hatayspor ile oynanacak olan maç öncesi sadece Marc Bartra sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu bu maçta sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

            FIRTINA'YA HAMSİK ŞOKU
            Süper Lig'de bugün Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Bordo-Mavililer'in dün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden Slovak futbolcu, Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldı. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibince başlandığı açıklandı. Hamsik'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı detaylı tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

            MUSLERA'YA 4 MAÇ MEN
            FIFA Disiplin Kurulu, 2 Aralık 2022'de Gana ile Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası maçının sonunda yaşanan olaylara ilişkin kararlarını dün açıkladı. Kurul, Fernando Muslera'ya 4 maçtan men ve 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi. Tecrübeli kalecinin aldığı ceza milli takım karşılaşmalarında geçerli olacak.

            34'LÜK CANER ERKİN ARTIK BAŞAKŞEHİR'DE
            Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta olan Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncunun 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yıldız oyuncu, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 maça çıktı ve 6 asist yaptı. 34 yaşındaki oyuncunun ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.

            SİVASSPOR'UN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR
            Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Günün ilk maçında Sivasspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele saat 13.30'da başlayacak. Günün bir diğer maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç saat 16.00'da start alacak. Saat 19.00 Antalyaspor, Ümraniye'yi konuk edecek.

            CEDİ OSMAN'LI CLEVELAND ALPEREN ŞENGÜN'Ü ÜZDÜ
            NBA'de milli oyuncuları karşı karşıya getiren maçta, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 113-95 mağlup etti. Cavaliers'ta 23 dakika 56 saniye süren alan Cedi Osman 10 sayı, 2 ribaunt, birer asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu. Houston'da ise Alperen Şengün 14 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist üretti.

            OMURİLİK FELCİ İÇİN 7 MAYIS'TA KOŞUYORLAR
            Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak olan Wings for Life World Run 2023 için geri sayım başladı. 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te start alacak dev organizasyon, İstanbul Kuruçeşme-Arnavutköy hattında gerçekleştirilecek.

            9 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
            Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Zajc, Batshuayi, Gustavo, Szalai, Emre, Mert Hakan, Ferdi ve Crespo Kasımpaşa maçında kart görürse A. Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

            BULUT DÖNEMİ KAPANDI
            Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1.5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Erol Bulut ve ekibine teşikkür edildi.

            JEREMY DUDZİAK HATAY'DA
            Hatayspor, Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen 27 yaşındaki orta saha Jeremy Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yapılan açıklamada oyuncuya "hoş geldin" denildi.

            EMRE İSPANYA 3. LİGİ'NDE
            Türkiye'de birçok takımın formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity'ye transfer oldu. Emre Çolak, sezon sonuna kadar CF Intercity forması giyecek.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan, Belçika’daki Türklere seslendi
            Haberler Spor Fenerbahçe, Oosterwolde ile el sıkıştı
                SON DAKİKA