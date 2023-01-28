Fenerbahçe, Oosterwolde ile el sıkıştı





TRABZON'DA HEDEF ZİRVE TAKİBİ

Trabzonspor Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak zirve takibini bir hafta daha sürdürmenin peşinde. Saat 16.00'da başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Abdullah Avcı'nın İstanbulspor ile oynanan maçtaki kadronun çok büyük bir bölümünü koruması beklenirken, tek değişiklik olarak Djaniny'nin yerine Trezeguet'nin ilk 11'de görev alması bekleniyor.



MARC BARTRA KART SINIRINDA

Trabzonspor'da Hatayspor ile oynanacak olan maç öncesi sadece Marc Bartra sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu bu maçta sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



FIRTINA'YA HAMSİK ŞOKU

Süper Lig'de bugün Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Bordo-Mavililer'in dün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden Slovak futbolcu, Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldı. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibince başlandığı açıklandı. Hamsik'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı detaylı tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.



MUSLERA'YA 4 MAÇ MEN

FIFA Disiplin Kurulu, 2 Aralık 2022'de Gana ile Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası maçının sonunda yaşanan olaylara ilişkin kararlarını dün açıkladı. Kurul, Fernando Muslera'ya 4 maçtan men ve 20 bin İsviçre Frangı para cezası verdi. Tecrübeli kalecinin aldığı ceza milli takım karşılaşmalarında geçerli olacak.



34'LÜK CANER ERKİN ARTIK BAŞAKŞEHİR'DE

Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta olan Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncunun 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yıldız oyuncu, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 12 maça çıktı ve 6 asist yaptı. 34 yaşındaki oyuncunun ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.



SİVASSPOR'UN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR

Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Günün ilk maçında Sivasspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele saat 13.30'da başlayacak. Günün bir diğer maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç saat 16.00'da start alacak. Saat 19.00 Antalyaspor, Ümraniye'yi konuk edecek.



CEDİ OSMAN'LI CLEVELAND ALPEREN ŞENGÜN'Ü ÜZDÜ

NBA'de milli oyuncuları karşı karşıya getiren maçta, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 113-95 mağlup etti. Cavaliers'ta 23 dakika 56 saniye süren alan Cedi Osman 10 sayı, 2 ribaunt, birer asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu. Houston'da ise Alperen Şengün 14 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist üretti.



OMURİLİK FELCİ İÇİN 7 MAYIS'TA KOŞUYORLAR

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak olan Wings for Life World Run 2023 için geri sayım başladı. 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te start alacak dev organizasyon, İstanbul Kuruçeşme-Arnavutköy hattında gerçekleştirilecek.



9 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Zajc, Batshuayi, Gustavo, Szalai, Emre, Mert Hakan, Ferdi ve Crespo Kasımpaşa maçında kart görürse A. Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.



BULUT DÖNEMİ KAPANDI

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1.5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Erol Bulut ve ekibine teşikkür edildi.



JEREMY DUDZİAK HATAY'DA

Hatayspor, Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen 27 yaşındaki orta saha Jeremy Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yapılan açıklamada oyuncuya "hoş geldin" denildi.



EMRE İSPANYA 3. LİGİ'NDE

Türkiye'de birçok takımın formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity'ye transfer oldu. Emre Çolak, sezon sonuna kadar CF Intercity forması giyecek.

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