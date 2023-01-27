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    • Spor
    • 27.01.2023 18:13
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    • 27.01.2023 19:12
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    CANLI | Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. 5 eksiği bulunan siyah-beyazlılar kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken, Alanyaspor ise 3 puanı cebine koyarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    CANLI | Beşiktaş - Alanyaspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    İŞTE İLK 11'LER
    Beşiktaş:     Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Gedson, Dele, Salih, Muleka, Cenk, Aboubakar
    Alanyaspor: Runnarsson, Furkan, Fatih, Fer, Ferhat, Lusamba, Umut, Yusuf, Efecan, Efkan, A. Hassan (Muhtemel)

    BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
    Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da forma giymesi beklenmiyor.

    3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

    İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU
    Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.

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