Gaziantep Ankara'da kazandı! MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TARAFTARLAR SPORTİF DİREKTÖRÜ İSTİFAYA ÇAĞIRDI, ORTAM GERİLDİ

MKE Ankaragücü taraftarı maçın ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Yıldız'ı istifaya çağırdı.

Tüm tribünler "Emre Yıldız istifa" diye bağırırken, protokol tribününün bulunduğu kısımda da gerginlik yaşandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Radokovic, Mujakic, Marlon (Dk. 82 Yasin Güreler), Diack (Dk. 72 Pedrinho), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Chatzigiovanis), Emre Kılınç, Zahid (Dk. 72 Beridze), Sowe

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 78 Hanousek), Furkan Soyalp (Dk. 77 Merkel), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 80 Mirza Cihan), Figueiredo

Goller: Dk. 47 Djilobodji, Dk. 90+6 Figueiredo (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 33 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Kitsiou, Dk. 89 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90+1 Veliu (Gaziantep FK), Dk.89 Fıratcan Üzüm (MKE Ankaragücü)