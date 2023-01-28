Gaziantep Ankara'da kazandı! MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yendi. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde 9 maç sonra galibiyet aldı.
10. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçmek isteyen Taylan, pozisyonda yerde düştü ve mutlak bir gol şansını değerlendiremedi.
19. dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına giren Maxim'in şutunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Mustafa Eskihellaç'ın şutunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
31. dakikada Gaziantep FK atağında, Maxim'le verkaç yaparak kale sahasına kadar giren Markovic'in şutunda topu, gol çizgisini üzerinde kafayla Marlon çıkardı.
36. dakikada sol kanattan yine etkili gelen konuk ekipte Maxim'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.