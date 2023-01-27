Trabzonspor'un zorlu fikstürü: 72 saatte bir 'Fırtına' esecek

TRABZONSPOR için kulüp tarihinin en yoğun maç trafiklerinden birisi hafta sonu başlıyor.
Ligdeki sıkışık takvime iki Konferans Ligi maçı da dahil olacak olan Trabzonspor, 28 Ocak'ta başlayıp, 26 Şubat tarihinde sona erecek olan yaklaşık 30 günlük süre içerisinde toplam 8 maça çıkacak.
Bu maçlardan 4'ünü iç sahada 4'ünü ise dış sahada oynayacak olan Trabzonspor, hem hafta sonu hem de hafta içi maçlar yapacak. Ortalama 72 saatte bir maç oynayacak Bordo- Mavili takım için kritik Şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli olarak kullanması bekleniyor.
Ancak ara transfer dönemi içerisinde takviye yapma ihtimali düşük olan Trabzonspor bu nedenle sıkıntılı bir sürece de girmiş olacak. Trabzonspor'un bu zorlu süreçte herhangi bir sakatlığa tahammülü yok.
Teknik direktör Abdullah Avcı, mümkün olan en fazla sayıda oyuncudan faydalanmaya çalışacak.
Ligdeki sıkışık takvime iki Konferans Ligi maçı da dahil olacak olan Trabzonspor, 28 Ocak'ta başlayıp, 26 Şubat tarihinde sona erecek olan yaklaşık 30 günlük süre içerisinde toplam 8 maça çıkacak.
Bu maçlardan 4'ünü iç sahada 4'ünü ise dış sahada oynayacak olan Trabzonspor, hem hafta sonu hem de hafta içi maçlar yapacak. Ortalama 72 saatte bir maç oynayacak Bordo- Mavili takım için kritik Şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli olarak kullanması bekleniyor.
Ancak ara transfer dönemi içerisinde takviye yapma ihtimali düşük olan Trabzonspor bu nedenle sıkıntılı bir sürece de girmiş olacak. Trabzonspor'un bu zorlu süreçte herhangi bir sakatlığa tahammülü yok.
Teknik direktör Abdullah Avcı, mümkün olan en fazla sayıda oyuncudan faydalanmaya çalışacak.