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    Kaleye yakın oynarsa golleri sıralar

    Jackson Muleka’nın Kasımpaşa’dan hocası Sami Uğurlu, Beşiktaş’ın hücum oyuncusu hakkında TAKVİM’e konuştu. Uğurlu, Kartal’a öneride bulundu.

    Emrah Karalinç
    Kaleye yakın oynarsa golleri sıralar
    Beşiktaş'ın 3 milyon 350 bin euro karşılığında Standard Liege'den transfer edip 5 yıllık imza attırdığı Jackson Muleka, bu sezon 19 maçta 5 gol, 1 asist üretti.

    Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet halindeki Muleka'nın Kasımpaşa'dan eski hocası Sami Uğurlu, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı.

    Uğurlu, Jackson Muleka'dan maksimum verim alınabilmesi için öneride bulunurken, "Önce doğru mevkide oynaması ve sonra süre alması gerekiyor. Muleka'yı ceza sahasında çok göremiyoruz. Kaleye yakın oynarsa eskisi gibi golleri sıralar" dedi.

    Öte yandan Uğurlu, şampiyonluk yarışı içinse "Beşiktaş ve Trabzon yarışta olmak ister. Şu anda bence Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta önde" ifadelerini kullandı.

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