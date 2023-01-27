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    • 27.01.2023 15:19
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    • 27.01.2023 15:28
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor! PSG 10'un için geliyor

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sarı-Lacivertlilerin işlenmemiş elması Arda Güler için Fransız basını ciddi bir iddia ortaya attı. PSG'nin Sportif Direktörü Luis Campos'un üç oyuncu listelediği ve bunlardan birinin Arda Güler olduğu öğrenildi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | PSG 10’un için geliyor

    Fenerbahçelileri belki de Alex de Souza'dan sonra en çok heyecanlandıran isim olan Arda Güler için her geçen gün çarpıcı bir iddia ortaya çıkıyor. Fransız basınından footmercato'nun haberine göre; Paris Saint Germain, üç oyuncuyu listesine aldı ve bunlardan biri Arda Güler.

    İLK ADAY CHERKİ
    PSG'nin ilk adayının Olimpik Lyon forması giyen 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Rayan Cherki olduğu belirtildi. PSG'nin genç futbolcu için 2 teklif yaptığı ancak kabul görmediği ve üçüncü teklife hazırlandığı yazıldı. Cherki Lyon'da bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistle oynadı.

    Cherki'nin piyasa değeri 18 milyon Euro. Lyon'un oyuncuyu bırakmak istemediği PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un iki oyuncuyu daha listesinde tuttuğu belirtildi.

        ALTIN KÜLÇESİ ARDA!
        Haberde, "PSG, Fenerbahçe'nin yeni Türk altın külçesi Arda Güler'e gidiyor. Henüz 17 yaşında olan bu ofansif orta saha oyuncusu büyük umut vaat ediyor. Geçen Rennes'in Avrupa Ligi'nde Türkiye'de oynadığı çılgın maçta (3-3) onu 15 dakika saat iş başında görebilmiştik" ifadeleri kullanıldı.

        FENER BAŞKANI KARA KARA DÜŞÜNÜYOR!
        Fransız basını Fenerbahçe kulübünün Arda Güler'i bırakmak istemediğini duyurdu. Haberde, "Onu bırakmak istemeyen Fener'in başkanı, PSG'nin girişimcini kara kara düşünüyor..." denildi.

        ÜÇÜNCÜ ADAY ZANIOLO
        PSG'nin konuşulan ilk ismi alamadığı takdirde Nicolo Zaniolo'ya yöneleceği iddia edildi. Roma'nın 23 yaşındaki futbolcu için konuşulan fiyatlar ise çok yüksek. Roma'nın yıldızını kolay kolay bırakmak istemeyeceği ve bu miktarın 50-60 milyon Euro'yu bulabileceği konuşuluyor.
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            Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor! PSG 10'un için geliyor
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