Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor! PSG 10'un için geliyor

Fenerbahçelileri belki de Alex de Souza'dan sonra en çok heyecanlandıran isim olan Arda Güler için her geçen gün çarpıcı bir iddia ortaya çıkıyor. Fransız basınından footmercato'nun haberine göre; Paris Saint Germain, üç oyuncuyu listesine aldı ve bunlardan biri Arda Güler.
İLK ADAY CHERKİ
PSG'nin ilk adayının Olimpik Lyon forması giyen 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Rayan Cherki olduğu belirtildi. PSG'nin genç futbolcu için 2 teklif yaptığı ancak kabul görmediği ve üçüncü teklife hazırlandığı yazıldı. Cherki Lyon'da bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistle oynadı.
Cherki'nin piyasa değeri 18 milyon Euro. Lyon'un oyuncuyu bırakmak istemediği PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un iki oyuncuyu daha listesinde tuttuğu belirtildi.