Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler Messi'nin yanına gidiyor! PSG 10'un için geliyor

Fenerbahçelileri belki de Alex de Souza'dan sonra en çok heyecanlandıran isim olan Arda Güler için her geçen gün çarpıcı bir iddia ortaya çıkıyor. Fransız basınından footmercato'nun haberine göre; Paris Saint Germain, üç oyuncuyu listesine aldı ve bunlardan biri Arda Güler.