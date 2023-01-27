Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu! İspanya 3. Lig'ine kadar düştü... Emre Çolak'tan sürpriz imza

GALATASARAY'DA 9 KUPA KALDIRDI

Emre Çolak bir sonraki sezon kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı yakaladı ve 6 maça çıktı. Aynı yıl ilk kez A Milli Takım formasına layık görüldü. Söz konusu olan 2012-2013 sezonunda 33 maçta forma giyen Emre, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Üst üste gelen iki şampiyonlukta bir kez daha pay sahibi olan dönemin genç yeteneği, Galatasaray kariyerinde toplam 9 kupa kaldıracaktı (3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa).