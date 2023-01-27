Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.01.2023 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2023 15:58
    ABONE OL

    Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu! İspanya 3. Lig'ine kadar düştü... Emre Çolak'tan sürpriz imza

    Son dakika spor haberleri | 2009 yılında Galatasaray'ın alt yapısından çıkarak A takıma yükselen Emre Çolak, sarı-kırmızılı ekibin özellikle 2011-2012 ve 2012-2013 yılı şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuş ve Milli Takım'a kadar yükselmişti. Galatasaray kariyerinin ardından büyük bir düşüşe geçen Çolak, İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'e transfer oldu.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel | Devler Ligi’nde yıldızdı! 3. Lig’e transfer oldu

    2009 yılında Galatasaray A takımına yükselen Emre Çolak, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Sarı-Kırmızılıların kazandığı iki şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Milli takıma kadar yükselen, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Emre, şimdi İspanya 3. Ligi'ne transfer oldu...

    Galatasaray'ın Türk futboluna kazandırdığı önemli yeteneklerden Emre Çolak'ın kariyeri yıllar geçtikçe yokuş aşağı doğru sürüklendi. Galatasaray A takım formasını 2009 yılında sırtına geçiren Emre Çolak, 2011-2012 sezonu başında Fatih Terim'in göreve gelmesiyle yıldız bir futbolcuya dönüşmüştü.

    4-4-2'NİN SOLU ONUNDU
    Emre Çolak 2012-2012 sezonundaki iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'den formayı kaptı. Terim'in 4-5-1'den 4-4-2'ye döndüğü formatta orta dörtlünün solunda Emre'yi oynatması hem oyuncunun kaderini değiştirdi hem de Galatasaray'ın bu formatla ligi domine edip kazanmasını sağladı. Yeni kurulan takımın önemli bir parçası olan Emre o sezon, 30 maçta 1951 dakika süre aldı ve takımına 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.

        GALATASARAY'DA 9 KUPA KALDIRDI
        Emre Çolak bir sonraki sezon kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı yakaladı ve 6 maça çıktı. Aynı yıl ilk kez A Milli Takım formasına layık görüldü. Söz konusu olan 2012-2013 sezonunda 33 maçta forma giyen Emre, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Üst üste gelen iki şampiyonlukta bir kez daha pay sahibi olan dönemin genç yeteneği, Galatasaray kariyerinde toplam 9 kupa kaldıracaktı (3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa).

        GALATASARAY'DAN AYRILDI TOPARLAYAMADI
        2016-2017 sezonunda Deportivo La Coruna'ya bedelsiz transfer olan Emre Çolak, burada geçirdiği iki sezonun ardından Suudi Arabistan kulübü Al Wehda'ya 1 milyon Euro bonservis karşılığında geçti. Al Wehda'da çok ciddi paralar kazanan (yıllık 6 milyon Euro olduğu iddia ediliyordu) Emre Çolak, 1 yıl sonra boşa çıktı. 6 ay kulüp bulamayan Emre, ardından Deportivo'ya geri döndü.

        3 KEZ KULÜPSÜZ KALDI
        Deportivo'ya ikinci gelişinden sonra bir 6 aylık daha boşluğa düşen Emre Çolak, Karagümrük'te geldi. Burada da beklentileri karşılayamayan Emre, bir 6 ayı daha boş geçirmek zorunda kaldı. Temmuz 2021'de Hatay, Ocak 2022'de Başakşehir ve Temmuz 2022'de Göztepe'ye katılan Emre Çolak'ın artık, eski halinden eser yoktu. Göztepe ile yollarını 21 Kasım 2022'de ayıran Emre şimdi İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sözleşme imzaladı.

            FORMA YÜZÜ BİLE GÖREMEDİ
            Galatasaray'da 180 maçta 19 gol, 19 asistle oynayan Emre, diğer kulüplerde kadroya bile girmekte zorlandı. Deportivo'da 79 maça çıkıp 7 gol, 10 asistle oynayan futbolcu, diğer takımlarda ise şu istatistikleri yakaladı:



            Al Wehda: 15 maç, 1 gol
            Göztepe: 9 maç
            Hatayspor: 9 maç



            Karagümrük: 9 maç, 1 asist
                Bursa Merinos
                Haberler Spor Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu! İspanya 3. Lig'ine kadar düştü... Emre Çolak'tan sürpriz imza
                    SON DAKİKA