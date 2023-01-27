Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu! İspanya 3. Lig'ine kadar düştü... Emre Çolak'tan sürpriz imza

2009 yılında Galatasaray A takımına yükselen Emre Çolak, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Sarı-Kırmızılıların kazandığı iki şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Milli takıma kadar yükselen, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Emre, şimdi İspanya 3. Ligi'ne transfer oldu...
Galatasaray'ın Türk futboluna kazandırdığı önemli yeteneklerden Emre Çolak'ın kariyeri yıllar geçtikçe yokuş aşağı doğru sürüklendi. Galatasaray A takım formasını 2009 yılında sırtına geçiren Emre Çolak, 2011-2012 sezonu başında Fatih Terim'in göreve gelmesiyle yıldız bir futbolcuya dönüşmüştü.
4-4-2'NİN SOLU ONUNDU
Emre Çolak 2012-2012 sezonundaki iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'den formayı kaptı. Terim'in 4-5-1'den 4-4-2'ye döndüğü formatta orta dörtlünün solunda Emre'yi oynatması hem oyuncunun kaderini değiştirdi hem de Galatasaray'ın bu formatla ligi domine edip kazanmasını sağladı. Yeni kurulan takımın önemli bir parçası olan Emre o sezon, 30 maçta 1951 dakika süre aldı ve takımına 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.