Montasser Lahtimi İstanbulspor’a (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor'a sezon başında 600 bin Euro'ya gelen Montasser Lahtimi ayrılıyor. 21 yaşındaki Faslı kanat, İstanbulspor'a sezon sonuna kadar kiralanacak. Lahtimi 4 maçta sadece 50 dakika süre aldı. Bordo- Mavili genç Kerem Şen de İstanbulspor'a kiralanmak üzere. (Yunus Emre SEL)
EFES, BASKONİA'DA ZAFER PEŞİNDE
ANADOLU Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 21. haftasında bugün İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Temsilcimiz Efes, Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 9, rakibi Baskonia ise 7. sırada bulunuyor.
PARA LİGİ'NE ARTIK KADIN FUTBOLU DA GİRDİ
DELOITTE'un en çok takip edilen araştırmalarından Futbol Para Ligi'nde artık kadın futbolu da yer alacak. 26. kez yayımlanan araştırma bu yıldan itibaren kadın futbol liglerini de kapsayacak. Para Ligi'nde kadın futbol takımlarının lideri ise 7.7 milyon Euro gelir ile Katalan ekibi FC Barcelona oldu.
SİVAS-ADANA DEMİRSPOR MALATYA'DA OYNANACAK
Demir Grup Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Malatya'ya alındığı TFF tarafından açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'na çekildi.
SAKARYASPOR'UN 6. TAKVİYESİ DMYTRO
SAKARYASPOR, G.Birliği'nden ayrılan 31 yaşındaki Ukraynalı orta saha Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tatangalar ocak ayı devre arasında daha önce, Zdravko Dimitrov (sol kanat), Bülent Uzun (sol bek), Mehmet Akyüz (santrfor), İbrahim Has (stoper) ve Guy Hadida'yı (on numara) almıştı.
EFES, BASKONİA'DA ZAFER PEŞİNDE
ANADOLU Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 21. haftasında bugün İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Temsilcimiz Efes, Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 9, rakibi Baskonia ise 7. sırada bulunuyor.
PARA LİGİ'NE ARTIK KADIN FUTBOLU DA GİRDİ
DELOITTE'un en çok takip edilen araştırmalarından Futbol Para Ligi'nde artık kadın futbolu da yer alacak. 26. kez yayımlanan araştırma bu yıldan itibaren kadın futbol liglerini de kapsayacak. Para Ligi'nde kadın futbol takımlarının lideri ise 7.7 milyon Euro gelir ile Katalan ekibi FC Barcelona oldu.
SİVAS-ADANA DEMİRSPOR MALATYA'DA OYNANACAK
Demir Grup Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Malatya'ya alındığı TFF tarafından açıklandı. 28 Ocak Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma söz konusu stadyumun zeminindeki sorun nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'na çekildi.
SAKARYASPOR'UN 6. TAKVİYESİ DMYTRO
SAKARYASPOR, G.Birliği'nden ayrılan 31 yaşındaki Ukraynalı orta saha Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tatangalar ocak ayı devre arasında daha önce, Zdravko Dimitrov (sol kanat), Bülent Uzun (sol bek), Mehmet Akyüz (santrfor), İbrahim Has (stoper) ve Guy Hadida'yı (on numara) almıştı.