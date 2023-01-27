Ferdi Kadıoğlu: Şampiyonluğa odaklandım

Ferdi Kadıoğlu dünkü idman öncesinde açıklamalarda bulundu. "Avrupa'dan transfer teklifleri alıyor musun? Avrupa'da oynama hedefin var mı?" sorusuna, "Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Şu an ise bizler takım olarak yalnızca şampiyonluk için çabalıyoruz. Buna odaklanmış vaziyetteyiz" yanıtını verdi. Milli futbolcu, "Kendini en çok hangi mevkide rahat hissediyorsun?" sorusunu ise "Hocam bana hangi pozisyon olursa olsun görev verdiği takdirde oralara odaklanıyorum" şeklinde yanıtladı.



OSAYİ&KİNG YETİŞMİYOR

FENERBAHÇE'DE sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Osayi Samuel ile Joshua King'in Kasımpaşa maçında forma giymeyecekleri öğrenildi. Her iki oyuncu da zorlu Adana Demirspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor.