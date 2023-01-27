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    Galatasaray'da hücum hattına sürpriz aday Sardar Azmoun! Gözler Okan Buruk'ta... (Galatasaray haberleri)

    Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim Sardar Azmoun oldu. İranlı yıldız için teknik direktör Okan Buruk’un kararı bekleniyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz diğer 'Galatasaray' haberleri...

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    Sürpriz aday Sardar Azmoun

    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, menajerler de Cimbom'un kapısını aşındırmaya devam ediyor.

    Galatasaray'a birçok oyuncu önerisi gelirken, son önerilen ismin ise 'İranlı Messi' lakaplı Bayer Leverkusen'in golcüsü Serdar Azmoun olduğu ortaya çıktı.



    KARAR OKAN BURUK'UN
    Yaşanabilecek     olası ayrılıklar sebebiyle hücum hattına takviye isteyen teknik direktör Okan Buruk'un 28 yaşındaki yıldız için vereceği karar belirleyici olacak. Alman ekibi Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcunun kiralanması söz konusu olabilir. Yönetim, Okan Buruk'un onay vermesi halinde transfer için düğmeye basacak.

    FENERBAHÇE İLE DE ANILDI
    Geçen     sezon 32 maçta 11 gol 2 asistlik performans ortaya koyan, bu sezon ise 11 maçta 2 asist üretebilen futbolcu daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edilen futbolcu, 2022 yılı içinde İran Milli Takımı ile oynadığı 20 maçta 11 gol, 3 asist kaydetti. Türkmen asıllı futbolcu daha önce Rusya Ligi'nde Zenit Saint Petersburg, Rubin Kazan ve Rostov'da oynamıştı.



    EMİRHAN İLE JANKAT İMZALADI
    Galatasaray, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladı. Öte yandan 18 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ın da 2024-2025 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile yola devam edileceği duyuruldu.



        KASIMPAŞA İLE ÇİFTE PAZARLIK
        Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ile Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt için atağa kalktı. Cimbom'un eski kaptanı ve Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü, iki isimle transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

        GALATASARAY SOĞUK BAKTI
        "Seferovic         ve Aanholt ile ilgileniyoruz" açıklaması yapan Selçuk İnan, iki futbolcunun da kiralanmasını istiyor. Seferovic'in Kasımpaşa'ya yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Maaş konusunda iki kulüp arasında görüşmelerin yapıldığı ve pazarlıkların devam edeceği öğrenildi.



        GALATASARAY'DAN PİSA'YA MORUTAN VETOSU
        İtalyan basını, Galatasaray'ın Pisa'ya kiralık gönderdiği Olimpiu Morutan ile ilgili kararını duyurdu. Fatih Terim döneminde büyük beklentilerle transfer edilen futbolcu Cimbom'da bekleneni verememişti. Pisa, yükselişe geçen futbolcunun bonservisini almak için Galatasaray'a teklifini sundu. Çizme basınında yer alan haberde; Morutan için Cimbom'un 5.5 milyon Euro bonservis bedelinin altında düşmeyeceğini Pisa'ya bildirdiği ve İtalyan kulübünün 3.5 milyon Euro olan teklifinin reddedildiği ifade edildi. Morutan bu sezon Pisa'da 20 maçta 5 gol, 7 asist üretti.




        ŞAMPİYON GALATASARAY OLSUN İSTERİM
        2008-2009 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için açıklamalar yaptı. Alman teknik adam, "Kalbim halen Galatasaray için atıyor. Yeni statta da inanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Galatasaray'ın şampiyon olmasını gönülden istiyorum" dedi.



            ÜMRANİYESPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
            Galatasaray, 1 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Ümraniyespor ile oynayacağı lig maçının biletlerini dün satışa çıkardı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri 200 TL ile 2750 TL arasında değişiyor. Biletlere yoğun ilgi olduğu öğrenildi.
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            Bursa Merinos
            Haberler Spor Galatasaray'da hücum hattına sürpriz aday Sardar Azmoun! Gözler Okan Buruk'ta... (Galatasaray haberleri)
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