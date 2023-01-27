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    Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Hedef: Florian Thauvin

    Son olarak Tigres forması giyen ve şu an boşta olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Thauvin, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerildi. İki dev, Florian Thauvin için kapsamlı rapor isetdi.

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    Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!
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    Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

    FLORIAN THAUVIN BOMBASI!
    Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak'tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in iki devine sundu.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun şartlarını değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği belirtildi. 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thauvin'in Tigres'le neden yollarını ayırdığı son dönemdeki form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı. İki kulüp de tecrübeli oyuncunun sağlık raporlarını detaylı bir şekilde inceleyecek.

    Fransız kanat oyuncusu Florian Thauvin, 2018 yılında Marsilya forması giyerken, değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle United, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti.

        Fransa futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Thauvin, milli takımda 10 kez forma giydi. Yıldız oyuncu, Tigres formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.


        FLORIAN THAUVIN 59 MAÇ KAÇIRDI
        THAUVIN 2013-2014 sezonunda bu yana sakatlıklarla boğuşuyor. Tecrübeli futbolcu bu süreçte Marsilya ve Tigres'te tam 59 maç kaçırdı. Son sezonunda 8 maçı kaçırmak zorunda kaldı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Hedef: Florian Thauvin
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