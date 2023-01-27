Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Hedef: Florian Thauvin

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FLORIAN THAUVIN BOMBASI!

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak'tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in iki devine sundu.