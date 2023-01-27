Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! Hedef: Florian Thauvin

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FLORIAN THAUVIN BOMBASI!
Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak'tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in iki devine sundu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun şartlarını değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği belirtildi. 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thauvin'in Tigres'le neden yollarını ayırdığı son dönemdeki form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı. İki kulüp de tecrübeli oyuncunun sağlık raporlarını detaylı bir şekilde inceleyecek.
Fransız kanat oyuncusu Florian Thauvin, 2018 yılında Marsilya forması giyerken, değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle United, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti.