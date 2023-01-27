Fenerbahçe paraya kıyıyor! En çok harcama yapan 50. takım

Yaz transfer döneminden bu yana en çok transfer harcaması yapan kulüp ise 555 milyon Euro ile İngiliz devi Chelsea... İkinci sırada 272 milyon Euro ile Manchester United yer alıyor. 3. basamakta ise West Ham United bulunuyor. West Ham 237 milyon Euro'luk harcama yaptı. Listenin ilk 5 sırasında İngiliz takımlarının olması dikkat çekti.

Fenerbahçe sezon başında Süper Lig kadrosuna yazmadığı Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın bonservisini PSV'den 4 milyon 250 bin Euro karşılığında aldı. Sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.