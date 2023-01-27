Emre Mor’a duygu dolu jest

Geçtiğimiz hafta köpeğini kaybeden Emre Mor'a çalışma öncesi takım arkadaşları aynı cinsten yeni bir köpek hediye etti. Genç oyuncu takım arkadaşlarına teşekkür ederek hediye edilen köpeği sahiplendi. Yavru köpek Emre Mor'a teslim edilirken yıldız futbolcu duygu dolu anlar yaşadı. Köpeğini kaybettikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emre Mor, "Seni sonsuza dek seveceğim" şeklinde bir yazı yazmıştı. Öte yandan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Joshua King ve Bright Osayi- Samuel günü tedavi programları ile tamamladı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
DUYGUSAL ANLAR
Geçtiğimiz hafta çok sevdiği köpeğini kaybeden Emre Mor'un üzüntüsüne takım arkadaşları ortak oldu. Emre kendisine hediye edilen yavru köpek için takım arkadaşlarına teşekkür etti.
DUYGUSAL ANLAR
Geçtiğimiz hafta çok sevdiği köpeğini kaybeden Emre Mor'un üzüntüsüne takım arkadaşları ortak oldu. Emre kendisine hediye edilen yavru köpek için takım arkadaşlarına teşekkür etti.