Beşiktaş - Alanyaspor MAÇ İZLE! BJK - Alanyaspor maçı izle bedava kesintisiz şifresiz!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk, Dele Alli, N'Koudou, Aboubakar
Alanyaspor: Runnarsson, Furkan, Fatih, Fer, Ferhat, Lusamba, Umut, Yusuf, Efecan, Efkan, A. Hassan