Altay Bayındır'ın yerine arayış başladı! Hırvatlardan Livakovic iddiası

Hırvat medyasındaki haberlere göre; Fenerbahçe'nin dışında İspanyol ekibi Villarreal ve İngiliz ekibi Nottingham Forest de yıldız oyuncunun peşinde. Dinamo Zagreb ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek yıldız oyuncunun 10 milyon Euro'luk çıkış maddesi var.

Hırvat kaleci Livakovic, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti.