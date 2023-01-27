Altay Bayındır'ın yerine arayış başladı! Hırvatlardan Livakovic iddiası

Fenerbahçe'de son haftalarda Altay Bayındır'ın performansı eleştiriliyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, kaleci arayışlarında olmadıklarını iddia etse de yurt dışından gelen haberler farklı yönde...
Hırvat gazeteci Izak Ante Susic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile ilgilendiğini duyurdu.
Hırvat medyasındaki haberlere göre; Fenerbahçe'nin dışında İspanyol ekibi Villarreal ve İngiliz ekibi Nottingham Forest de yıldız oyuncunun peşinde. Dinamo Zagreb ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek yıldız oyuncunun 10 milyon Euro'luk çıkış maddesi var.
Hırvat kaleci Livakovic, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti.