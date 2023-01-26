Süper Lig’in devleriyle anılan Hadziahmetovic Başakşehir yolcusu!





GENÇ YILDIZ KEREM ŞEN İSTANBULSPOR YOLCUSU

Trabzonspor'un gelecek vadeden isimlerinden biri olan Kerem Şen, kiralık olarak takımdan ayrılmak üzere. Yurt dışında oynayabileceği bir kulüp arayan Kerem Şen'e, Süper lig ekiplerinden İstanbulspor talip oldu. 20 yaşındaki merkez orta sahanın yeni adresinin Sarı-Siyahlılar olması bekleniyor.



TRABZON'DA TAM 8 EKSİK

Hatay ile karşılaşacak Fırtına, 8 eksikle çalıştı. Kas spazmı problemi yaşayan Peres, Hamsik ve Siopis antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Abdülkadir Ömür, Gbamin ve Gomez'in dışında uzun süreli sakatlıkları olan Dorukhan ve Edin Visca da antrenmana katılamadı.



RİVALDO'DAN JESUS'A ZİYARET

Dünyaca ünlü eski futbolcu Rivaldo, İstanbul'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Brezilyalı efsane, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Jesus ile bugün tanışma fırsatı buldum, harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri" ifadelerini kullandı.



GAZİANTEP FK'DA İSMAİL KARTAL SESLERİ

Süper Lig'de son oynadığı 9 maçı da kazanamayan Gaziantep FK'da sıcak saatler yaşandı. Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan Gaziantep FK teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor. Bu konuda çalışmalar devam ederken, söz konusu değişikliğin çok yakın bir zamanda gerçekleceği öğrenildi.



EYÜP, DEL VALLE'Yİ KADROSUNA KATTI

Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen ve 20 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Eyüpspor, Ümraniyespor'dan ayrılan 32 yaşındaki Venezuelalı orta saha oyuncusu Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı. Ümraniye'de 18 maçta 1 gol, 1 asist üreten futbolcu daha önce Bandırma, Giresun, Gaziantep ve Kasımpaşa'da forma giydi.



TOFAŞ YENİDEN ENE İLE ANLAŞTI

TOFAŞ, kulüpte önceki yıllarda da görev yapan başantrenör Orhun Ene ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu. Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Ene 2015- 2020 arasında da TOFAŞ'ta görev almıştı. Ene son olarak 2020- 2022 arasında Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda görev yaptı.



İSPANYA-İTALYA HOLLANDA-HIRVATİSTAN

Uluslar Ligi'nde 2022- 2023 sezonu yarı final eşleşmeleri Nyon'da kura ile belli oldu. Yarı finalde İspanya ile İtalya eşleşirken, Hollanda ile de Hırvatistan birbirine rakip oldu. Uluslar Ligi'nde yarı finaller 14-15 Haziran'da olacak.



DOĞUM GÜNÜN 'KUTLU' OLSUN

Giresunspor ile karşılaşacağı maça odaklanan Galatasaray'da dün yapılan antrenman öncesinde, 25. yaşına giren Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Bu sezon 1 gol 1 asistle oynayan Kutlu ve arkadaşları renkli görüntüler oluşturdu.



TEK ODAĞIMIZ ŞAMPİYON OLMAK

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, "Kulüplerin açıklamalarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim tek odağımız sene sonunda şampiyonluğa ulaşmak. Bireysel olarak da Galatasaray'da efsane olmayı amaçlıyorum" açıklamasını yaptı.



IANİS HAGİ'NİN İLACI CİMBOM

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, İskoçya'da Rangers forması giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Cimbom'un efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan 24 yaşındaki futbolcu da transfere sıcak bakıyor. Yaklaşık 1 senedir sakatlığı nedeniyle futboldan uzak kalan Rumen oyuncu geçen sezon 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan Rumen futbol adamı Dinu Gheorghe, Hagi'ye transfer tavsiyesinde bulundu. Gheorghe, "Bence Rangers'ta kalmalı. Herkes onu babasının performansıyla görmek istiyor. Şu anda Galatasaray'a gitmesi bence onun adına riskli" yorumunda bulundu.



NDAYİSHİMİYE REKORLA NİCE'TE

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yi Nice'e gönderdi. 24 yaşındaki Burundili futbolcunun bonuslar dahil 16 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile gönderildiği ifade edildi. 2017'de Cengiz Ünder'i Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya veren Başakşehir, Ndayishimiye ile en pahalı ihracatını yaptı.



FENERBAHÇE BEKO ASVEL KARŞISINDA

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 21. haftasında bugün Fransa'nın Asvel ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Ligde geride kalan 20 hafta sonunda 13 galibiyeti bulunan Sarı-Lacivertliler averajla 3. sırada bulunuyor.



NOTTİNGHAM FOREST NAVAS'IN PEŞİNDE

Nottıngham Forest, sakatlanan kalecisi Dean Henderson'dan doğan boşluğu yıldız bir isimle doldurmak istiyor. Bu sezon PSG'de Donnaruma'nın arkasında yedek bekleyen tecrübeli kaleci Keylor Navas'a İngiliz kulübü talip oldu. 36 yaşındaki Kosta Rikalı eldiven bu sezon PSG forması ile sadece 2 maçta görev yaptı.



LEBRON'UN REKORU GALİBİYETE YETMEDİ

NBA'de Clippers konuk olduğu Lakers'ı 133-115 yendi. Lakers'ta LeBron James 46 sayı attı ve dokuz 3 sayılık isabetle kariyerinde bir maçta en fazla 3 sayılık isabet bulmasına rağmen galibiyeti getiremedi. James, aynı zamanda NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.

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