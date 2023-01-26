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    Süper Lig’in devleriyle anılan Hadziahmetovic Başakşehir yolcusu!

    Süper Lig’in devleriyle anılan Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere... İstanbul temsilcisi, 4 milyon Euro’nun yanı sıra Konyaspor’a bol bonus da teklif etti. İşte sizler için derlediğimiz 26 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hadziahmetovic Başakşehir yolcusu

    Amir Hadziahmetovic'in yeni takımı belli olmak üzere. Konyaspor'da forma giyen yıldız oyuncuyu Beşiktaş istemiş fakat bonservis konusunda anlaşılamamıştı. Bu olayın ardından Galatasaray devreye girmiş ve yıldız futbolcu için görüşmelere başlamıştı. Son olarak araya Medipol Başakşehir girdi. Başakşehir, Boşnak yıldız orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 4 milyon Euro teklif etti. 4 milyon Euro'nun yanında kolay kazanım sağlayacak bonuslar teklif eden Başakşehir'in bu önerisi kabul edildi ve futbolcuyla görüşmelere başlandı. 25 yaşındaki orta saha da Başakşehir'e yeşil ışık yaktı. Amir'in menajerinin sosyal medyadan yaptığı kum saati temalı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.



    LİDERİN MAÇI BAHATTİN ŞİMŞEK'İN
    Süper lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ise Volkan Bayarslan düdük çalacak. 21. haftanın açılış maçı olan Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Hatay-Trabzonspor maçının hakemi ise Zorbay Küçük.



    JOEY VEERMAN'DA RAKİP GLASGOW!
    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan orta saha oyuncusu Joey Veerman, için Hollanda basınından haberler gelmeye devam ediyor. Voetbal International'ın haberine göre; Beşiktaş oyuncuyla yakından ilgileniyor. Hollanda medyasına göre onunla ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil... Siyah- Beyazlılar'ın yanı sıra İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



        KAAN AYHAN ÇIKMAZI
        Ara transferde stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş bu kapsamda gündemine İtalyan ekibi Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan'ı almıştı. Oyuncu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan yönetim Sassuolo ile kurduğu temasta ise henüz orta yolu bulamadı. Beşiktaş'ın yarım sezonluğuna 600 bin Euro karşılığında opsiyonsuz kadrosuna katmak istediği milli stoper için İtalyan kulübü kiralama+3 milyon Euro zorunlu opsiyon koydurmak istemesi Siyah-Beyazlı yönetimi çıkmaza soktu. Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki stoperin transferi konusunda İtalyan ekibiyle kısa süre içerisinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. İtalyan ekibi ile bu sezon 11 maça çıkan Kaan 1 kez gol sevinci yaşamıştı.



        ALANYA MESAİSİ SÜRÜYOR
        Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.



        DÜNYA KUPASI GEDSON'A YARADI
        Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun Kasım ayında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi ve sonrası performansı masaya yatırıldığında ise ortaya çıkan istatistikler çok çarpıcı... Yıldız orta saha Dünya Kupası'ndan önce maç başına 40 kez topla buluşurken, kupa sonrası bu oran 61.6'ya çıkıyor. İsabetli pas 20.5'ken kupa sonrası 32.2'ye çıkmış durumda.

        YÜKSELİŞ YAŞADI
        Dünya Kupası öncesi maç başına şut pası 0.6 iken kupa sonrası bu oran 1.4'e, sahipsiz top kazanma ise kupa öncesi 5.0 iken kupa sonrası 9.4'e yükseldi. Gedson kupa öncesi maç başına 6.3 ile ikili mücadele kazanırken. kupa sonrası bu oranını 7.2'ye yükseltti. Yıldız oyuncu kupa öncesi rakip ceza sahasında 1.1 oranında topla buluşurken, kupa sonrası bu oran 2.2'ye çıktı. Maç başı şutu da 0.6'dan, 1.6'ya çıkaran yıldız oyuncu yükselen formuyla Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'nin değişmez isimlerinden olmaya devam edecek gibi görünüyor.



            SALİH, GÜNEŞ'LE VİTES YÜKSELTTİ
            Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ligde aldığı galibiyetlerle kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta Salih Uçan gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisinde pay sahiplerinden olan Salih, Şenol Güneş'in güvendiği isimlerin başında gelen Uçan, Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı.



            MORUTAN İÇİN 71 MİLYON TL
            Rumen medyası, İtalyan ekibi Pisa'nın G.Saray'dan 150 bin Euro'ya kiralık olarak kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile ilgili teklifini duyurdu. Pisa, sözleşmesinde 5.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen Cimbom'a 3.5 milyon Euro (71 milyon TL) teklif etti. Galatasaray, Rumen orta saha için Steaua Bükreş'e 4.1 milyon Euro ödemişti. Morutan bu sezon Pisa'ya 20 maçta 5 gol, 7 asistlik bir katkı yaptı.



            BU DÜZENE İZİN VERMEYİZ
            Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kadrolarında yer alan birçok futbolcuya transfer teklifi olduğunu ifade eden Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yaşadıkları gerginlik hakkında da konuştu. Cimbom'un 1 numarası, "Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" dedi. Özbek, Fenerbahçe ile yaşadıkları gerginlik için ise "Mücadelemiz sadece Galatasaray'ın şampiyon olması için değil. Türk futbolunda herkese adaleti getirmek için çalışıyoruz. Bu düzene izin verirsek, Türk futboluna ve geleceğe ihanet etmiş oluruz. Desteğiniz sayesinde hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim. Ne olursa olsun doğruları söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



                JOKER FERDİ
                Bu sezon sık sık farklı mevkilerde oynayan, sağ ve sol bekte forma giyebilen Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla hem teknik direktör Jorge Jesus hem de taraftarların büyük beğensini kazandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkıp, 2 asist sergileyen Ferdi mücadeleci tavrıyla da taraftarlardan alkış aldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026'da bitecek 23 yaşındaki oyuncu performansı ile Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda.



                GENÇ YILDIZ KEREM ŞEN İSTANBULSPOR YOLCUSU
                Trabzonspor'un gelecek vadeden isimlerinden biri olan Kerem Şen, kiralık olarak takımdan ayrılmak üzere. Yurt dışında oynayabileceği bir kulüp arayan Kerem Şen'e, Süper lig ekiplerinden İstanbulspor talip oldu. 20 yaşındaki merkez orta sahanın yeni adresinin Sarı-Siyahlılar olması bekleniyor.

                TRABZON'DA TAM 8 EKSİK
                Hatay ile karşılaşacak Fırtına, 8 eksikle çalıştı. Kas spazmı problemi yaşayan Peres, Hamsik ve Siopis antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Abdülkadir Ömür, Gbamin ve Gomez'in dışında uzun süreli sakatlıkları olan Dorukhan ve Edin Visca da antrenmana katılamadı.

                RİVALDO'DAN JESUS'A ZİYARET
                Dünyaca ünlü eski futbolcu Rivaldo, İstanbul'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Brezilyalı efsane, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Jesus ile bugün tanışma fırsatı buldum, harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri" ifadelerini kullandı.

                GAZİANTEP FK'DA İSMAİL KARTAL SESLERİ
                Süper Lig'de son oynadığı 9 maçı da kazanamayan Gaziantep FK'da sıcak saatler yaşandı. Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan Gaziantep FK teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor. Bu konuda çalışmalar devam ederken, söz konusu değişikliğin çok yakın bir zamanda gerçekleceği öğrenildi.

                EYÜP, DEL VALLE'Yİ KADROSUNA KATTI
                Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen ve 20 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Eyüpspor, Ümraniyespor'dan ayrılan 32 yaşındaki Venezuelalı orta saha oyuncusu Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı. Ümraniye'de 18 maçta 1 gol, 1 asist üreten futbolcu daha önce Bandırma, Giresun, Gaziantep ve Kasımpaşa'da forma giydi.

                TOFAŞ YENİDEN ENE İLE ANLAŞTI
                TOFAŞ, kulüpte önceki yıllarda da görev yapan başantrenör Orhun Ene ile yeniden anlaşmaya vardığını duyurdu. Dimitrios Priftis ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Ene 2015- 2020 arasında da TOFAŞ'ta görev almıştı. Ene son olarak 2020- 2022 arasında Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda görev yaptı.

                İSPANYA-İTALYA HOLLANDA-HIRVATİSTAN
                Uluslar Ligi'nde 2022- 2023 sezonu yarı final eşleşmeleri Nyon'da kura ile belli oldu. Yarı finalde İspanya ile İtalya eşleşirken, Hollanda ile de Hırvatistan birbirine rakip oldu. Uluslar Ligi'nde yarı finaller 14-15 Haziran'da olacak.

                DOĞUM GÜNÜN 'KUTLU' OLSUN
                Giresunspor ile karşılaşacağı maça odaklanan Galatasaray'da dün yapılan antrenman öncesinde, 25. yaşına giren Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Bu sezon 1 gol 1 asistle oynayan Kutlu ve arkadaşları renkli görüntüler oluşturdu.

                TEK ODAĞIMIZ ŞAMPİYON OLMAK
                Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, "Kulüplerin açıklamalarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim tek odağımız sene sonunda şampiyonluğa ulaşmak. Bireysel olarak da Galatasaray'da efsane olmayı amaçlıyorum" açıklamasını yaptı.

                IANİS HAGİ'NİN İLACI CİMBOM
                Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, İskoçya'da Rangers forması giyen Ianis Hagi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Cimbom'un efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan 24 yaşındaki futbolcu da transfere sıcak bakıyor. Yaklaşık 1 senedir sakatlığı nedeniyle futboldan uzak kalan Rumen oyuncu geçen sezon 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan Rumen futbol adamı Dinu Gheorghe, Hagi'ye transfer tavsiyesinde bulundu. Gheorghe, "Bence Rangers'ta kalmalı. Herkes onu babasının performansıyla görmek istiyor. Şu anda Galatasaray'a gitmesi bence onun adına riskli" yorumunda bulundu.

                NDAYİSHİMİYE REKORLA NİCE'TE
                Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'yi Nice'e gönderdi. 24 yaşındaki Burundili futbolcunun bonuslar dahil 16 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile gönderildiği ifade edildi. 2017'de Cengiz Ünder'i Roma'ya 14.25 milyon Euro'ya veren Başakşehir, Ndayishimiye ile en pahalı ihracatını yaptı.

                FENERBAHÇE BEKO ASVEL KARŞISINDA
                Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 21. haftasında bugün Fransa'nın Asvel ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lyon şehrindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Ligde geride kalan 20 hafta sonunda 13 galibiyeti bulunan Sarı-Lacivertliler averajla 3. sırada bulunuyor.

                NOTTİNGHAM FOREST NAVAS'IN PEŞİNDE
                Nottıngham Forest, sakatlanan kalecisi Dean Henderson'dan doğan boşluğu yıldız bir isimle doldurmak istiyor. Bu sezon PSG'de Donnaruma'nın arkasında yedek bekleyen tecrübeli kaleci Keylor Navas'a İngiliz kulübü talip oldu. 36 yaşındaki Kosta Rikalı eldiven bu sezon PSG forması ile sadece 2 maçta görev yaptı.

                LEBRON'UN REKORU GALİBİYETE YETMEDİ
                NBA'de Clippers konuk olduğu Lakers'ı 133-115 yendi. Lakers'ta LeBron James 46 sayı attı ve dokuz 3 sayılık isabetle kariyerinde bir maçta en fazla 3 sayılık isabet bulmasına rağmen galibiyeti getiremedi. James, aynı zamanda NBA tarihinde ligdeki tüm takımlara 40 ve üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.

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                Büyükşehir’in tarlada izi var
                Haberler Spor Süper Lig’in devleriyle anılan Hadziahmetovic Başakşehir yolcusu!
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