Portekiz devinden Sacha Boey çıkarması! 15 milyonu gözden çıkardılar





İSTEYENİ DE ÇOK

Sacha Boey için yakın zamanda Fransız ekibi Lyon ile Premier Lig ekibi Crystal Palace da devreye girmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Lyon'un Boey için verdiği 8 milyon Euro teklifi reddetmişti. Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 18 maçta 2 asist üretti. Futbolcunun kontratı 2025 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN