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    Portekiz devinden Sacha Boey çıkarması! 15 milyonu gözden çıkardılar

    Sağ beki Porro’yu 45 milyon Euro’ya Tottenham’a satmaya hazırlanan S.Lizbon’un İstanbul’a çıkarma yapıp Sacha Boey için Galatasaray’a 15 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi...

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    Sporting 15 milyon ile gelecek

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Fransız futbolcu için Sporting Lizbon geri sayıma geçti. Portekiz'in köklü ekibi cazip bir teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalacak.



    15 MİLYON EURO
    Pedro Porro'yu yaklaşık 45 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig devi Tottenham'a satmaya hazırlanan Lizbon ekibi, bu transferin gerçekleşmesinin ardından soluğu İstanbul'da alacak. Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un gözdelerinden biri olan Sacha Boey için cazip bir teklife hayır demeyecek. Sporting Lizbon, futbolcusu Porro'nun satışından sonra elde edeceği gelirin 15 milyon Euro tutarını Sacha Boey için ayıracağı öğrenildi.



    İSTEYENİ DE ÇOK
    Sacha Boey için yakın zamanda Fransız ekibi Lyon ile Premier Lig ekibi Crystal Palace da devreye girmişti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Lyon'un Boey için verdiği 8 milyon Euro teklifi reddetmişti. Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 18 maçta 2 asist üretti. Futbolcunun kontratı 2025 yılında sona erecek.

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