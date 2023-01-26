Kadrosuna bir 6 numara transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar bu mevki için 2 isimle ilgileniyor

Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ın gündeminde 2 aday var. Amir Hadziahmetovic transferinde Konyaspor ile anlaşamayan ve bu ismi şimdilik rafa kaldıran Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'de forma giyen 21 yaşındaki Mohamed Kaba ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız kulübünün oyuncu için 4-5 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli beklediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Valenciennes ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Ligue 2'de bu sezon 15 maçta görev alan genç ön libero 1 gol, 1asiste imza attı.