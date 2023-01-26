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    Kadrosuna bir 6 numara transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar bu mevki için 2 isimle ilgileniyor

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş' 2 aday ile ilgileniyor. Hadziahmetovic’ten vazgeçen Beşiktaş orta saha için Mohamed Kaba ve Aissa Laidouni isimlerini gündemine aldı.

    Kartal’da Rota Kaba ve Laidouni
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    Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ın gündeminde 2 aday var. Amir Hadziahmetovic transferinde Konyaspor ile anlaşamayan ve bu ismi şimdilik rafa kaldıran Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'de forma giyen 21 yaşındaki Mohamed Kaba ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız kulübünün oyuncu için 4-5 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli beklediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Valenciennes ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Ligue 2'de bu sezon 15 maçta görev alan genç ön libero 1 gol, 1asiste imza attı.



    ALTERNATİF LAIDOUNI
    Ferencvaros forması giyen Tunuslu ön libero Aissa Laidouni için 3 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar, Macar kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Ferencvaros Aissa Laidouni için 4 milyon Euro talep ediyor. Tunuslu oyuncunun menajerlik şirketinin Rachid Ghezzal'ın menajerlik şirketiyle aynı olduğu ve görüşmelerin şu an için olumlu ilerlediği gelen haberler arasında.



    TRANSFERDE ÖNCELİK KABA'DA
    Ön libero transferinde 2 isim için de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın Valenciennes'de oynayan Mohamed Kaba'ya öncelik verdiği öğrenildi.

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    Haberler Spor Kadrosuna bir 6 numara transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar bu mevki için 2 isimle ilgileniyor
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