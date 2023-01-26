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    Antalyaspor'dan Galatasaray'a Haji Wright vetosu!

    Haris Seferovic ile yol ayrımı planlayan Galatasaray’ın Antalyaspor forması giyen Haji Wright için 5 milyon Euro ve iki oyuncu teklifi kabugl örmedi

    Aslan’a Wright vetosu

    Hücum hattına bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright için yeniden atağa kalktı.

    ANTALYASPOR REDDETTİ
    Bir süredir Akdeniz ekibi ile görüşme halinde olan Cimbom, 24 yaşındaki golcü oyuncu için 4.5 milyon Euro olan teklifini artırdı. Galatasaray'ın Antalyaspor'a 5 milyon Euro paranın yanı sıra stoper Mathias Ross ve kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kiralık vermeyi teklif ettiği ancak başkanlığını Aziz Çetin'in yaptığı Antalya'nın bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.

    11 GOL ATTI...
    Katar'daki Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın da formasını terleten Haji Wright bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada 11 gollük performans ortaya koydu. Futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025 yılında sona erecek.

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