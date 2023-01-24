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    • Spor
    • 24.01.2023 12:00
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    • 24.01.2023 13:26
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    Avrupa'da transfer üçgeni... Sacha Boey de işin içinde! Galatasaray'a dev gelir sağlayacak

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Gösterdiği müthiş performansla Avrupalı devlerin radarına giren Sacha Boey için Portekiz'den bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporting Lizbon'un Pedro Porro'yu Tottenham'a satıp, Sacha Boey'u alacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

    Muhammed Güneroğlu
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Sacha Boey’e talip çıktı!

    Gösterdiği müthiş performansla Avrupalı devlerin radarına giren Sacha Boey için Portekiz'den bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    SACHA BOEY BÜYÜK GELİR SAĞLAYACAK
    Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Sacha Boey, bu sezon başında ise neredeyse kulüpten yok pahasına ayrılacaktı. Diğer sağ beklerin sakatlığı ile formayı kapan Sacha Boey belki de Galatasaray'a dev bir gelir sağlayacak...

    SPORTING LIZBON - GALATASARAY VE TOTTENHAM ARASINDA TRANSFER ÜÇGENİ
    Portekizli gazeteci Ricardo Ramos Neira'nın haberine göre; Sporting Lizbon-Tottenham ve Galatasaray arasında transfer üçgeni kuruldu.

    İngiliz devi Tottenham'ın, Lizbon'dan 23 yaşındaki sağ bek Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor. Pedro Porro için 25 milyon Euro değer biçiliyor.

        LİZBON'UN İKİ ADAYI BULUNUYOR
        Sporting Lizbon, Pedro Porto'nun ise alternatiflerini belirledi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan Boey ile Hollanda ekibi Heerenveen'den Milan Van Ewijk'i listesine aldı. Gazeteci Neira, bu iki isim arasından Sacha Boey'un daha ucuza satın alabileceğini ve Lizbon'un da Galatasaray'ın kapısını çalacağını bildirdi.

        YARI YARIYA DAHA UYGUN GÖRÜNÜYOR
        Çıkan haberde, "Boey'un, Ewijk'e göre maliyeti yarı yarıya daha uygun görünüyor" ifadeleri kullanıldı. Milan Van Ewijk bu sezon 17 maçta 3 gol attı. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu ülkesinin U21 takımında da forma giydi. Boey'un ise bu sezon 17 maçta 2 asisti bulunuyor.

        SACHA BOEY'E 15-20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
        Sacha Boey'un yaşı gereği büyük bir potansiyele sahip olduğu konuşulurken, Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu da biliniyor. Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor.

        Sarı-Kırmızılıların ise Süper Lig'de bu sezonu bitirmek oyuncu satmak istemediği biliniyor. Fransız futbolcu, geçen sezon Rennes'den sadece 1 milyon Euro'ya kadroya katılması da dikkat çekiyor.
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