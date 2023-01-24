Avrupa'da transfer üçgeni... Sacha Boey de işin içinde! Galatasaray'a dev gelir sağlayacak

Gösterdiği müthiş performansla Avrupalı devlerin radarına giren Sacha Boey için Portekiz'den bir transfer iddiası ortaya atıldı.
SACHA BOEY BÜYÜK GELİR SAĞLAYACAK
Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Sacha Boey, bu sezon başında ise neredeyse kulüpten yok pahasına ayrılacaktı. Diğer sağ beklerin sakatlığı ile formayı kapan Sacha Boey belki de Galatasaray'a dev bir gelir sağlayacak...
SPORTING LIZBON - GALATASARAY VE TOTTENHAM ARASINDA TRANSFER ÜÇGENİ
Portekizli gazeteci Ricardo Ramos Neira'nın haberine göre; Sporting Lizbon-Tottenham ve Galatasaray arasında transfer üçgeni kuruldu.
İngiliz devi Tottenham'ın, Lizbon'dan 23 yaşındaki sağ bek Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor. Pedro Porro için 25 milyon Euro değer biçiliyor.