Avrupa'da transfer üçgeni... Sacha Boey de işin içinde! Galatasaray'a dev gelir sağlayacak

LİZBON'UN İKİ ADAYI BULUNUYOR

Sporting Lizbon, Pedro Porto'nun ise alternatiflerini belirledi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan Boey ile Hollanda ekibi Heerenveen'den Milan Van Ewijk'i listesine aldı. Gazeteci Neira, bu iki isim arasından Sacha Boey'un daha ucuza satın alabileceğini ve Lizbon'un da Galatasaray'ın kapısını çalacağını bildirdi.

YARI YARIYA DAHA UYGUN GÖRÜNÜYOR

Çıkan haberde, "Boey'un, Ewijk'e göre maliyeti yarı yarıya daha uygun görünüyor" ifadeleri kullanıldı. Milan Van Ewijk bu sezon 17 maçta 3 gol attı. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu ülkesinin U21 takımında da forma giydi. Boey'un ise bu sezon 17 maçta 2 asisti bulunuyor.