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    Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde çekilecek

    Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde çekilecek... Trabzon veya F.Bahçe’nin G.Saray ile eşleşme ihtimali var.

    Kupada dev heyecan

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları bugün çekiliyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de yer alacak. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kura çekimine katılacak. Seri başı olmayan takımlar ise Galatasaray, Kayserispor, Ankaragücü ve Gaziantep. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta. Yarı final ilk maçları ise 4,5 ve 6 Mart'ta oynanacak.

    SERİ BAŞI TAKIMLAR
    FENERBAHÇE
    TRABZONSPOR
    BAŞAKŞEHİR
    SİVASSPOR

    SERİ BAŞI OLMAYANLAR
    GALATASARAY
    KAYSERİSPOR
    ANKARAGÜCÜ
    GAZİANTEP

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde çekilecek
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