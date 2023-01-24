Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları bugün çekiliyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de yer alacak. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kura çekimine katılacak. Seri başı olmayan takımlar ise Galatasaray, Kayserispor, Ankaragücü ve Gaziantep. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta. Yarı final ilk maçları ise 4,5 ve 6 Mart'ta oynanacak.



SERİ BAŞI TAKIMLAR

FENERBAHÇE

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR



SERİ BAŞI OLMAYANLAR

GALATASARAY

KAYSERİSPOR

ANKARAGÜCÜ

GAZİANTEP

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