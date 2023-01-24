Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları bugün çekiliyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de yer alacak. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kura çekimine katılacak. Seri başı olmayan takımlar ise Galatasaray, Kayserispor, Ankaragücü ve Gaziantep. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta. Yarı final ilk maçları ise 4,5 ve 6 Mart'ta oynanacak.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
FENERBAHÇE
TRABZONSPOR
BAŞAKŞEHİR
SİVASSPOR
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
GALATASARAY
KAYSERİSPOR
ANKARAGÜCÜ
GAZİANTEP
- Spor
- 24.01.2023 Gazete
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde çekilecek... Trabzon veya F.Bahçe’nin G.Saray ile eşleşme ihtimali var.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları bugün çekiliyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri de yer alacak. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kura çekimine katılacak. Seri başı olmayan takımlar ise Galatasaray, Kayserispor, Ankaragücü ve Gaziantep. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta. Yarı final ilk maçları ise 4,5 ve 6 Mart'ta oynanacak.