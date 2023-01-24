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    • Spor
    • 24.01.2023 13:05
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    • 24.01.2023 13:08
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    Son dakika Beşiktaş haberleri... Onur Bulut’ta flaş gelişme! Kartal yeniden masada!

    Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına sıkı sıkıya tutundu. Kara Kartal son olarak ligin flaş takımlarından Kayserispor’u deplasmanda mağlup ederek önemli bir virajı daha dönmüş oldu. Zirve yarışında ezeli rakipleri ile müthiş bir rekabet yaşayan Beşiktaş transferde de sıcak saatler yaşıyor. İşte Kartal’ın son dakika transfer haberi...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal Onur Bulut için yeniden masada!

    Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasından ve Manchester United'a imza atmasından sonra eski yıldızı Vincent Aboubakar'a vakit geçirmeden imza attırdı.

    Kamerunlu golcüyü kadrosuna katan Kara Kartal, diğer mevkilere takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş, stoper, sol kanat ve sağ bek transferi yaparak transfer sezonunu tamamlamak istiyor.

    KAAN AYHAN'IN İSMİ DE GEÇİYOR
    Kara Kartal'da gündeme gelen stoper adayları ise Fransız ekibi Reims'te forma giyen Andreaw Gravillon ve Braga'da oynayan Brezilyalı Vitor Tormena… Beşiktaş'ta bu isimler dışında Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan da listeye girmiş durumda. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer sezonu bitmeden kadrosuna kesinlikle bir stoper takviyesi yapılmasını istiyor.

        SOL KANAT İÇİN 3 YILDIZIN İSMİ GEÇİYOR
        Beşiktaş'ta sol kanat için Boupendza'nın ismi geçiyor. Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için girişimlerini sürdüren Kartal, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Moussa Djenepo ile de ilgileniyor. Kara Kartal'ın yazın kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı Jovane Cabral için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

        SPORTİNG CABRAL'A KULÜP ARIYOR
        Kartal, sezon başında kadrosuna katmak istediği sol kanat Jovane Cabral transferi için yeniden harekete geçti. Oyuncunun kulübü Sporting Lizbon, Cabral'a kulüp arıyor. Portekiz kulübünün bu kararından sonra siyah-beyazlı takımın transfer için kolları sıvadığı ve 24 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

        ONUR BULUT KAYSERİSPOR'U REDDETTİ
        Beşiktaş'ta sağ bek transferi için önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yar alan Kayserisporlu Onur Bulut kulübünün yaptığı son sözleşme uzatma teklifini de kabul etmedi. Böylece tecrübeli oyuncunun Kayserispor ile yola devam etmeyeceği de netleşmiş oldu. Siyah-Beyazlı kulübün Onur Bulut ile yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiği ve kısa süre içinde harekete geçeceği öğrenildi.

            YILDIZINI PARLATTI MİLLİ FORMAYI KAPTI
            Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Onur Bulut'un kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 28 yaşındaki futbolcu daha önce Bochum, Freiburg, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor gibi takımların formasını giydi. Kısa süre içinde gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekti ve formayı kaptı. Geçtiğimiz yıl ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

            TEKNİK HEYET VE YÖNETİM ROSIER'E TEPKİLİ
            Beşiktaş'ta Kayserispor ile oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla tepki çeken sağ bek Valentin Rosier, eleştiri oklarının hedefindeki isim durumuna geldi.

            Teknik ekip ve yönetim Rosier'in yaptığı hareket sonrası adeta küplere bindi. Disiplinsiz davranışları yüzünden Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcıları tarafından geçtiğimiz günlerde iki kez antrenmandan kovulan Rosier'den en kısa sürede kendisine çekidüzen vermesi istenecek.
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            Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Onur Bulut’ta flaş gelişme! Kartal yeniden masada!
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