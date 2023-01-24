Son dakika Beşiktaş haberleri... Onur Bulut’ta flaş gelişme! Kartal yeniden masada!

Beşiktaş, Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasından ve Manchester United'a imza atmasından sonra eski yıldızı Vincent Aboubakar'a vakit geçirmeden imza attırdı.
Kamerunlu golcüyü kadrosuna katan Kara Kartal, diğer mevkilere takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş, stoper, sol kanat ve sağ bek transferi yaparak transfer sezonunu tamamlamak istiyor.
KAAN AYHAN'IN İSMİ DE GEÇİYOR
Kara Kartal'da gündeme gelen stoper adayları ise Fransız ekibi Reims'te forma giyen Andreaw Gravillon ve Braga'da oynayan Brezilyalı Vitor Tormena… Beşiktaş'ta bu isimler dışında Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan da listeye girmiş durumda. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer sezonu bitmeden kadrosuna kesinlikle bir stoper takviyesi yapılmasını istiyor.