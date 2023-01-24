Son dakika Beşiktaş haberleri... Onur Bulut’ta flaş gelişme! Kartal yeniden masada!

ONUR BULUT KAYSERİSPOR'U REDDETTİ

Beşiktaş'ta sağ bek transferi için önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde yar alan Kayserisporlu Onur Bulut kulübünün yaptığı son sözleşme uzatma teklifini de kabul etmedi. Böylece tecrübeli oyuncunun Kayserispor ile yola devam etmeyeceği de netleşmiş oldu. Siyah-Beyazlı kulübün Onur Bulut ile yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ettiği ve kısa süre içinde harekete geçeceği öğrenildi.