Galatasaray milli yıldızın peşinde! İşte Aslan’ın yeni transfer hedefi

SOL BEK İÇİN İKİ ADAY VAR

Galatasaray sol bek transferi için de bir hayli hareketli saatler yaşıyor. Sol bek transferi için ismi geçen oyuncular arasında Antalyaspor forması giyen Güray Vural ve Sivasspor'da oynayan Uğur Çiftçi'nin isimleri geçiyor. Emre Taşdemir'in, G.Saray'da kalmak istemesi nedeniyle Sivas ile gerçekleşecek olan Uğur Çiftçi takasında pürüzler çıktı. 30 yaşındaki futbolcu için takas formülü yerine 800 bin Euro teklif edildiği iddia ediliyor.