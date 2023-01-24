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    • Spor
    • 24.01.2023 12:11
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    • 24.01.2023 12:11
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    Galatasaray milli yıldızın peşinde! İşte Aslan’ın yeni transfer hedefi

    Son dakika transfer haberi… Süper Lig’de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, son olarak Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı sürdürdü. Aldığı sonuçlarla taraftarını mest eden Sarı-Kırmızılılar transfer çalışmaların da devam ediyor. Peki Aslan’ın yeni transfer hedefi kim? Haberin detayında...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray milli yıldızın peşinde!

    Galatasaray, 12 Ocak'ta transfer sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Cimbom, kadrosunu daha da güçlendirerek yoluna daha sağlam adımlarla devam etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray Yönetimi, yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

    DAVID FOFANA İÇİN BASTIRIYOR
    Kadrosuna genç bir golcü katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Chelsea forması giyen David Fofana geldi. Cimbom'un hedefi Fildişili golcüyü, 1.5 yıllığına kiralamak olacak. Galatasaray bu transfer için bu hafta Chelsea yönetimi ile sıkı bır pazarlık yapacak. Antalya maçı öncesinde Haji Wright için de pazarlık yapıldı. Fakat Akdeniz ekibinin halen 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep etmesi işleri zora soktu.

    SOL BEK İÇİN İKİ ADAY VAR
    Galatasaray sol bek transferi için de bir hayli hareketli saatler yaşıyor. Sol bek transferi için ismi geçen oyuncular arasında Antalyaspor forması giyen Güray Vural ve Sivasspor'da oynayan Uğur Çiftçi'nin isimleri geçiyor. Emre Taşdemir'in, G.Saray'da kalmak istemesi nedeniyle Sivas ile gerçekleşecek olan Uğur Çiftçi takasında pürüzler çıktı. 30 yaşındaki futbolcu için takas formülü yerine 800 bin Euro teklif edildiği iddia ediliyor.

        MERT MÜLDÜR İDDİASI
        İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Galatasaray, savunmanın her bölgesinde oynayabilen Sassuolo'nun yıldızı Mert Müldür ile yakından ilgileniyor. Uzun süren sakatlıklarının da etkisiyle pek süre bulamayan Mert Müldür'ün bonservisi için bütçe belirlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, savunmada joker görevi gören Mert Müldür'ün alınmasına onay verdiği öğrenildi.

        ICARDI İÇİN BONSERVİS PAZARLIĞI
        Galatasaray ayrıca, attığı gollerle taraftarların sevgilisi olmayı başaran Arjantinli golcünün bonservisini almak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkan vekili Erden Timur'un önümüzdeki hafta Paris'te PSG Yönetimi ile bir araya gelecek. Öncelikli olarak transfer şartlarını görüşeceği belirtildi. Fransızlardan gelecek cevaba göre bonservis pazarlıkları start alacak.

        CENK ÖZKAÇAR'I YERİNDE İZLEDİ
        Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İspanya Ligi'nde oynanan Valencia-Almeria maçını tribünden takip etti. Ergün'ün bu maçta milli stoperimiz Cenk Özkaçar'ı izlediği ortaya çıktı. Stopere bir yerli takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündeminde yer alan 22 yaşındaki yıldız performansıyla alkış aldı.

            VALENCIA'DA KİRALIK OLARAK OYNUYOR
            Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transfer hedefi Cenk'in maçta 90 dakika süre aldığı ve iyi oynadığı belirtildi. Transfer hakkında rapor tutan Cenk Ergün'ün ise oyuncuya olumlu baktığı iddia edildi. Valencia'nın Lyon'dan kiraladığı genç yeteneğin Fransız kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Lyon, 2020 yılında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için Altay'a 1.5 milyon Euro ödemişti.

            AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
            A Milli Takım formasını 3 kez giyen Cenk Özkaçar, bu sezon La Liga'da 3 kez forma giydi. Toplamda ise 6 maçta görev alan milli yıldızın 1 asisti bulunuyor. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olan Cenk için sezon sonu beklenecek. Sezon sonunda Lyon'a dönecek yıldız oyuncunun Fransa'da süre alamadığı için takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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