Galatasaray milli yıldızın peşinde! İşte Aslan’ın yeni transfer hedefi

Galatasaray, 12 Ocak'ta transfer sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Cimbom, kadrosunu daha da güçlendirerek yoluna daha sağlam adımlarla devam etmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray Yönetimi, yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
DAVID FOFANA İÇİN BASTIRIYOR
Kadrosuna genç bir golcü katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Chelsea forması giyen David Fofana geldi. Cimbom'un hedefi Fildişili golcüyü, 1.5 yıllığına kiralamak olacak. Galatasaray bu transfer için bu hafta Chelsea yönetimi ile sıkı bır pazarlık yapacak. Antalya maçı öncesinde Haji Wright için de pazarlık yapıldı. Fakat Akdeniz ekibinin halen 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep etmesi işleri zora soktu.
SOL BEK İÇİN İKİ ADAY VAR
Galatasaray sol bek transferi için de bir hayli hareketli saatler yaşıyor. Sol bek transferi için ismi geçen oyuncular arasında Antalyaspor forması giyen Güray Vural ve Sivasspor'da oynayan Uğur Çiftçi'nin isimleri geçiyor. Emre Taşdemir'in, G.Saray'da kalmak istemesi nedeniyle Sivas ile gerçekleşecek olan Uğur Çiftçi takasında pürüzler çıktı. 30 yaşındaki futbolcu için takas formülü yerine 800 bin Euro teklif edildiği iddia ediliyor.