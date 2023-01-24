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    • Spor
    • 24.01.2023 14:59
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    • 24.01.2023 14:59
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    Galatasaray'a Lazio piyangosu: Haris Seferovic'e dev talip

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sarı-Kırmızılıların sezonun ikinci yarısı için kulüp aradığı Haris Seferovic'e sürpriz bir takım talip oldu. Salernitana'nın istediği İsviçreli yıldıza Lazio kulübü de kancayı taktı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan’a Lazio piyangosu!

    Sezon başında büyük umutlarla Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in arkasında kaldı. Fellik fellik kulüp arayan İsviçreli golcüye İtalyanın dev ekibi Lazio'nun talip olduğu ifade edildi.

    PAOK İLE ANLAŞAMADI
    Seferovic'e ara transfer döneminin başlangıcında Yunanistan kulübü PAOK takip olmuştu fakat taraflar bu transfer görüşmesinde anlaşma sağlayamadı. Seferovic'in menajeri ise kulüp arayışlarına devam etti.

    DE SANCTIS İSTİYOR
    Kasımpaşa'nın da ilgilendiği İsviçreli forvete, İtalya Serie A'da zor günler geçiren Salernitana da talip olmuştu. Sportif direktörlüğünü Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis'in yaptığı Salernitana'nın, Seferovic ile görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyordu.

        IMMOBİLE'NİN YANINA GOLCÜ ARIYOR
        İtalyan basınından tuttomercatoweb'in haberine göre; Salernitana'nın istediği 31 yaşındaki golcüye Lazio da talip oldu. Ciro Immobile'nin yanına tecrübeli bir golcü arayan Lazio'nun, bütçeye de uygun olması nedeniyle Seferovic ismine çok sıcak baktığı ortaya çıktı.

        SADECE 2 GOL ATABİLDİ
        İsviçreli golcü bu sezon Sarı-Kırmızılı kulüpte 13 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Oyuncunun Transfermarkt sitesi verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

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