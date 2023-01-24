Galatasaray'a Lazio piyangosu: Haris Seferovic'e dev talip

Sezon başında büyük umutlarla Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in arkasında kaldı. Fellik fellik kulüp arayan İsviçreli golcüye İtalyanın dev ekibi Lazio'nun talip olduğu ifade edildi.
PAOK İLE ANLAŞAMADI
Seferovic'e ara transfer döneminin başlangıcında Yunanistan kulübü PAOK takip olmuştu fakat taraflar bu transfer görüşmesinde anlaşma sağlayamadı. Seferovic'in menajeri ise kulüp arayışlarına devam etti.
DE SANCTIS İSTİYOR
Kasımpaşa'nın da ilgilendiği İsviçreli forvete, İtalya Serie A'da zor günler geçiren Salernitana da talip olmuştu. Sportif direktörlüğünü Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis'in yaptığı Salernitana'nın, Seferovic ile görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyordu.