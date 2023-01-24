Galatasaray'a Lazio piyangosu: Haris Seferovic'e dev talip

IMMOBİLE'NİN YANINA GOLCÜ ARIYOR

İtalyan basınından tuttomercatoweb'in haberine göre; Salernitana'nın istediği 31 yaşındaki golcüye Lazio da talip oldu. Ciro Immobile'nin yanına tecrübeli bir golcü arayan Lazio'nun, bütçeye de uygun olması nedeniyle Seferovic ismine çok sıcak baktığı ortaya çıktı.