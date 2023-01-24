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    Geçen hafta G.Antep’i 90’da yıkan Fener, Ümraniye’yi de 90’da attığı golle devirdi

    Batshuayi’nin 73’te attığı golle öne geçen Fenerbahçe, 78’de Umut’un golüyle yakalandı. Kanarya, 90’da Glumac’ın kendi kalesine attığı golle 3 puanı kaptı.

    Maç biter Fener bitmez

    F.Bahçe Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yendi. F.Bahçe, 14. dakikada gole çok yaklaştı. Valencia üst üste çalımlarla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Orkun'u da geçmek isteyen Valencia, topu rakibine kaptırdı. 45+5'te İrfan'ın müthiş ortasını Valencia kale dibinde değerlendiremedi. Ümraniyespor, 61'de etkili geldi. Onur Ayık'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Ferdi son anda kademeye girerek golü önledi. 72. dakikada Ümraniye kontra atağında Avounou'nun ortasında topla buluşan Geraldo'nun şutu direkten dışarı çıktı. Fenerbahçe, 73'te Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Szalai'nin uzun pasını iyi kontrol eden Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 0-1. Ümraniye 5 dakika sonra Umut Nayir ile eşitlik golünü attı: 1-1. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Fenerbahçe Glumac'ın kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Gol ofsayt nedeniyle önce iptal edildi. Ardından VAR'a danışan Abdülkadir Bitigen golü verdi.



    DEPLASMAN GOLCÜSÜ BATSMAN
    F.Bahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Ümraniyespor deplasmanında sahne aldı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda fileleri havalandırmayı başardı. Son olarak Antalyaspor maçında iki gol atan Batshuayi, iki haftalık suskunluğuna da son vermiş oldu. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu sezon Süper Lig'de 9. golünü attı. Belçikalı yıldız oyuncu, 9 golün 6'sını deplasmanlarda kaydetti.



    BATSHUAYI İLE EMRE MOR KAVGA ETTİ
    F.Bahçe'nin Ümraniye ile oynadığı maçın ikinci yarısında gergin anlar yaşandı. Belçikalı yıldız Batshuayi, bir pozisyonda boş olmasına rağmen kendisine pas vermek yerine topu sürmeyi tercih eden ve kaybeden Emre Mor'a çok sinirlendi. Emre Mor da Batshuayi'ye karşılık verince ortam gerildi. Bu anlarda Emre Mor'un gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Batshuayi'nin Emre Mor'un üzerine yürümek istediği görülürken araya İrfan Can Kahveci ve diğer futbolcular girdi. Belçikalı yıldız golcü zorlukla yatıştırıldı. İki futbolcu daha sonra yayıncı kuruluşun canlı yayınına birlikte çıkarak aralarında sorun olmadığını söyledi.



        FENER'DEN BİR İLK
        Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste 3 deplasman galibiyeti aldı.



        YİNE VAR KAVGASI
        Fenerbahçe'nin Ümraniye'yi 2-1 yendiği maçtaki atılan goller öncesindeki pozisyonlar çok konuşuldu. Ümraniyesporlu futbolcular, Fenerbahçe'nin Glumac'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı 2. golden önce Samet Akaydın'ın rakibine faul yaptığı itirazında bulundu. Yapılan VAR incelemesi sonucunda gol kararı çıktı. Ümraniyespor'un Umut Nayir'le 90-8'de bulduğu beraberlik golü ise VAR'a takıldı. Yapılan incelemede hakem gol öncesinde Glumac'ın Batshuayi'ye faul yaptına kanaat getirerek golü iptal etti. Çok konuşulan karşılaşma sonrası pozisyonları değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce faul yok Gol kararı doğru" dedi. Usta yorumcu Ümraniye'nin iptal edilen golü için de, "Hakemin gözünün önünde Batshuayi'ye faul var. Bunu nasıl görmüyorsun. Faul. Gol iptali doğru" yorumunu yaptı. Ahmet Çakar ise "Fenerbahçe'nin golü öncesi faule müdahale etmeyen VAR ne hikmetse Ümraniye'nin golünü iptal ettiriyor. Utanın Yazıklar olsun" dedi.



        FENERBAHÇE DOĞRANDI
        F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, çok konuşulan maç ile ilgili yaptığı açıklamada,"Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir" dedi.



            OYUNCULARIMIN RUHU VE KALBİ VAR
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Ümraniye galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Bugün önemli olan kazanmaktı. İlk yarıda kaliteli bir oyun sergiledik, oyunumuzu gole yansıtamadık. İkinci yarı iyi oynamadık, rakibi ortak ettik. Fenerbahçeli oyuncuların ruhu ve kalbi var.



            YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM
            Galibiyete inanarak kazandık. Golün dakikası olmaz, hangi dakikada atarsanız atın gol goldür. Son dakikada attığımız goller takımın son düdüğe kadar savaştığının bir ispat" ifadelerini kullandı. Jesus sözlerine şöyle devam etti: Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3.'ye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağını göreceğiz. Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniyespor ile burada oynamadı. Biz de maçın daha büyük bir statta oynanmasının uygun olacağını düşündük. Ben burdaki stat ve taraftarlar hakkında bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim...



            RECEP UÇAR: YETER ARTIK!
            Ümraniye Teknik Direktörü Recep Uçar, "F.Bahçe'nin attığı golden önce iki tane faul vardı. Attığımız gole sevinirken F.Bahçeliler 'Hocam faul var' diyorlardı. Ben de 'Sizin attığınız ikinci golde de 2 faul var' dedim ve haklı olduğumu söylediler. Fenerbahçe kulübesi söyledi bunu. Yeter artık!" dedi.



                FENER TARAFTARINDAN ARDA GÜLER TEPKİSİ
                Fenerbahçe Ümraniye deplasmanında son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanırken, Sarı- Lacivertliler'in zorlandığı dakikalarda sosyal medyada Arda Güler sesleri yükseldi. Ligdeki son Gaziantep ve kupadaki Rize maçlarında çok iyi bir performans ortaya koyan Arda Güler'in 11'de oynatılmamasına isyan eden taraftarlar 2. yarıda genç yıldızın oyuna alınmamasına da tepki gösterdi.

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                Haberler Spor Geçen hafta G.Antep’i 90’da yıkan Fener, Ümraniye’yi de 90’da attığı golle devirdi
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