Geçen hafta G.Antep’i 90’da yıkan Fener, Ümraniye’yi de 90’da attığı golle devirdi





YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM ÖZÜR DİLERİM

Galibiyete inanarak kazandık. Golün dakikası olmaz, hangi dakikada atarsanız atın gol goldür. Son dakikada attığımız goller takımın son düdüğe kadar savaştığının bir ispat" ifadelerini kullandı. Jesus sözlerine şöyle devam etti: Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken 3.'ye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağını göreceğiz. Galatasaray ve Trabzonspor, Ümraniyespor ile burada oynamadı. Biz de maçın daha büyük bir statta oynanmasının uygun olacağını düşündük. Ben burdaki stat ve taraftarlar hakkında bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim...