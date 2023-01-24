Geçen hafta G.Antep’i 90’da yıkan Fener, Ümraniye’yi de 90’da attığı golle devirdi

F.Bahçe Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yendi. F.Bahçe, 14. dakikada gole çok yaklaştı. Valencia üst üste çalımlarla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Orkun'u da geçmek isteyen Valencia, topu rakibine kaptırdı. 45+5'te İrfan'ın müthiş ortasını Valencia kale dibinde değerlendiremedi. Ümraniyespor, 61'de etkili geldi. Onur Ayık'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Ferdi son anda kademeye girerek golü önledi. 72. dakikada Ümraniye kontra atağında Avounou'nun ortasında topla buluşan Geraldo'nun şutu direkten dışarı çıktı. Fenerbahçe, 73'te Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Szalai'nin uzun pasını iyi kontrol eden Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 0-1. Ümraniye 5 dakika sonra Umut Nayir ile eşitlik golünü attı: 1-1. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Fenerbahçe Glumac'ın kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Gol ofsayt nedeniyle önce iptal edildi. Ardından VAR'a danışan Abdülkadir Bitigen golü verdi.
DEPLASMAN GOLCÜSÜ BATSMAN
F.Bahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Ümraniyespor deplasmanında sahne aldı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda fileleri havalandırmayı başardı. Son olarak Antalyaspor maçında iki gol atan Batshuayi, iki haftalık suskunluğuna da son vermiş oldu. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu sezon Süper Lig'de 9. golünü attı. Belçikalı yıldız oyuncu, 9 golün 6'sını deplasmanlarda kaydetti.
BATSHUAYI İLE EMRE MOR KAVGA ETTİ
F.Bahçe'nin Ümraniye ile oynadığı maçın ikinci yarısında gergin anlar yaşandı. Belçikalı yıldız Batshuayi, bir pozisyonda boş olmasına rağmen kendisine pas vermek yerine topu sürmeyi tercih eden ve kaybeden Emre Mor'a çok sinirlendi. Emre Mor da Batshuayi'ye karşılık verince ortam gerildi. Bu anlarda Emre Mor'un gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Batshuayi'nin Emre Mor'un üzerine yürümek istediği görülürken araya İrfan Can Kahveci ve diğer futbolcular girdi. Belçikalı yıldız golcü zorlukla yatıştırıldı. İki futbolcu daha sonra yayıncı kuruluşun canlı yayınına birlikte çıkarak aralarında sorun olmadığını söyledi.