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    • Spor
    • 24.01.2023 15:24
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    • 24.01.2023 15:24
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    Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Galatasaray ile Başakşehir çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

    Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatarasay, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki karşılaşmanın kesin tarihi henüz belli değil.

    YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK
    Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

        İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

        Fenerbahçe - Kayserispor
        Sivasspor - Gaziantep FK
        Ankaragücü - Trabzonspor
        Galatasaray - Başakşehir

        GALATASARAY'DA TRANSFER GÜNDEMİ ISINIYOR

        Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.

        Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek konusundaki soru işaretlerini bu hafta giderme hedefinde.

        SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

        Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

        Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.

        STOPER VE SANTRFOR ALINACAK

        Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk, Nelsson'un ve Abdülkerim'in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istiyor. Galatasaray yönetimi de geniş transfer listesi doğrultusunda bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

        Seferovic'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir de santrfor bakan Galatasaray, bu pozisyonda ise daha genç bir oyuncu ile anlaşmayı planlıyor. Kiralama formülüyle bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsayacak bir sözleşme düşünen Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da gaza basmış durumda.

        Öte yandan PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.

        Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro.

        Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

        SEFEROVIC GİDİYOR, VAN AANHOLT SORU İŞARETİ

        Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor. Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Patrick Van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor. Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor. Okan Buruk ise Van Aanholt'u kadroda düşünmüyor.

        TAKIMDA KEYİFLER YERİNDE

        Öte yandan resmi karşılaşmalarda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Takımdaki oyuncular teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerine tamamen güveniyor ve saygı gösteriyor. Oyuna sonradan giren oyuncular 5-10 dakika oynasa bile herhangi bir sorun çıkartmayıp, sahada en iyisini vermeye çalışıyor.
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        Haberler Spor Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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