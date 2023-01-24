Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatarasay, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki karşılaşmanın kesin tarihi henüz belli değil.
YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK
Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.