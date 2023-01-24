Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Galatasaray - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

STOPER VE SANTRFOR ALINACAK

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk, Nelsson'un ve Abdülkerim'in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istiyor. Galatasaray yönetimi de geniş transfer listesi doğrultusunda bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

Seferovic'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir de santrfor bakan Galatasaray, bu pozisyonda ise daha genç bir oyuncu ile anlaşmayı planlıyor. Kiralama formülüyle bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsayacak bir sözleşme düşünen Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da gaza basmış durumda.

Öte yandan PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.

Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro.

Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.