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    Galatasaray, Fofana için Londra’ya çıkarma yapacak

    Galatasaray, Chelseali David Fofana için Londra’ya çıkarma yapacak. Transfer bu hafta netlik kazanacak. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberler...

    Fofana için geri sayım!

    Galatasaray, David Fofana'nın transferini bitirmek için bu hafta Londra'ya çıkarma yapacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da Chelsea'li yöneticilerle masaya oturacağı ve oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Cimbom, 20 yaşındaki Fildişili yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Erden Timur'un Chelsea'li yöneticilerle bu konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor. İngiliz ekibinin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonuna soğuk yaklaştığı belirtildi.



    CİMBOM AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
    Cimbom, Avrupa'nın 10 büyük liginde son 10 maçında en fazla puan toplayan takım olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 28 puan topladı. Avrupa'nın 10 büyük liginde Galatasaray'dan sonra en fazla puan toplayan takımlar Serie A'dan Napoli ve Belçika Ligi'nden Genk oldu. Napoli ve Genk son 10 lig maçında 27'şer puan topladılar.



    ANKARAGÜCÜ DEPLASMANDA KAZANDI
    Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. 2. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 19. dakikada gelişen Konya atağında ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 51'de gelişen konuk takım atağında arka direkte Ali Sowe'un kafayla indirdiği topa Ghayas Zahid gelişine vurarak takımını öne geçirdi. 71'de gelişen Konya atağında Muric'in 6 pasa çevirdiği topa Adil dokunamadı.



        KARTAL'DAN KAAN AYHAN HAMLESİ
        Ara transferde kadrosuna stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen milli stoper Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. Siyah- Beyazlı yönetimin Kaan Ayhan için Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

        GÖRÜŞMELER OLUMLU
        Beşiktaş'ın milli oyuncu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı, İtalyan kulübü ile yapılan görüşmelerin de olumlu devam ettiği belirtildi. Bu sezon İtalyan kulübüyle 11 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, bu maçların 6'sına ilk 11'de başlarken takımına 1 gollük katkı sağladı. 28 yaşındaki oyuncunun Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



        BEŞİKTAŞ'TAN CABRAL ATAĞI
        Portekiz basınından Record, Sporting Lizbon'un Jovane Cabral ile yolları ayırmak istediğini ve 24 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın yeniden ilgi gösterdiğini öne sürdü. Bu sezon 3 lig maçında forma giyebilen ve 5 milyon euro değeri olan futbolcuyu Siyah- Beyazlılar'ın kiralamak istediği gündemde.



        SÖZ VİNCENT ABOUBAKAR'DA
        Beşiktaş'ta üçüncü dönemine Kayserispor ile deplasmanda oynanan Süper Lig maçıyla birlikte başlayan Vincent Aboubakar bugün kamera karşısına geçecek ve soruları yanıtlayacak. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basın toplantısı saat 13.00'de başlayacak. Daha sonra ise futbolcular yarım saati basına açık bir idman yapacak.



            REKORA İKİ GOL KALDI
            Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, kariyerinde yeni rekor kırmaya çok yaklaştı. İstanbulspor karşısında attığı harika golle bu sezon l igdeki gol sayısını 6'ya toplamda ise 11 gole ulaşan başarılı orta saha, şimdiden geçen sezondan daha fazla gol atmayı başardı. Tüm kulvarlarda oynanan 28 maçta 11 gol atıp 9 asist yapan Bakasetas, 20 gole katkıda bulundu. Bakasetas, 2 gol daha atarsa bu alanda kariyer rekorunu kıracak. Kulüp kariyerinde ise en fazla golü 2019- 2020 sezonunda Alanyaspor formasıyla 43 maçta 14 gol atarak kırmıştı. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon 43 maçta 9 gol atıp 8 asist yapmıştı.



            RİZE DENİZLİ'Yİ FARKLI GEÇTİ
            Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasının kapanışında Çaykur Rizespor, Denizlispor'u 3-1 yenerek puanını 34'e çıkardı. Karadeniz temsilcisi 4. dakikada penaltıdan Bolasie ile 1-0 öne geçti. 20. dakikada gelişen ev sahibi atağında Emircan Altıntaş farkı 2'ye çıkardı. 45+6'da Denizli Turaç'la umutlansa da son sözü Benhur söyledi.

            DONDURMAYIN DÖNECEĞİM
            Trabzonspor'da sezonun en şansız isimleri arasında yer alan Visca'in sezon başında kolu kırılmış ve 90 günlük aradan sonra sahalara dönmüştü. Ardından kısa bir süre forma şansı bulan Edin Visca'nın bu kez köprücük kemiği kırılınca en az 2.5 ay süreyle sahadan uzak kalacağı açıklanmıştı. Abdullah Avcı da ara transfer dönemi sonunda yabancı kontenjanında yer açabilmek adına Visca'nın sözleşmesini dondurabileceklerini açıkladı. Ancak bu açıklamadan sadece iki gün sonra, "Az kaldı" şeklinde bir paylaşım yapan Boşnak oyuncunun, sağlık ekibiyle iletişime geçerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum, hayır dondurmayalım, döneceğim" dediği öğrenildi.

            MONTELLA'DAN BAKAYOKO HAMLESİ
            Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Serie A'da Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosunda görmek istediği ve Fransız futbolcu ile telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Bonservisi Chelsea'de olan Bakayoko 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyiyor.

            MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM
            Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Dani Alves'in yargılandığı cinsel saldırı davası hakkında yaptığı, "Dani için üzgünüm. Mahkeme en doğru kararı verecektir" sözleri için özür diledi. Xavi, "İster Dani Alves ister bir başkası yapsın. Bu tür eylemler kınanmalıdır. Olayın mağdurlarından da özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

            LAKERS 25 SAYI GERİDEN DÖNDÜ
            NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers, Portland'ın konuğu oldu. Lakers, ilk yarısını 71-46 geride kapattığı mücadelede rakibini 121-112 mağlup etti. 25 sayı geriden gelip kazanan Lakers'ta LeBron James 37 sayı 11 ribaunt 4 asistle oynarken, Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 31 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

            DJOKOVİC RAKİBİNE SET BİLE VERMEDİ
            Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda elde ettiği 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ismi olan Novak Djokovic, Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaşırken, rakibini 6-2, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sırp tenisçi bu sonuçla turnuvada çeyrek finale yükseldi ve Rus raket Andrey Rublev ile eşleşti.

            15 MİLYON EURO İSTİYOR!
            Portekiz medyasından O Jogo'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, Sacha Boey'u transfer etmekte kararlı. Portekiz medyasındaki habere göre, Sporting bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdı. Galatasaray yönetiminin ise geçen yaz 1.5 milyon Euro'ya alınan Boey için 15 milyon Euro istediği kaydedildi. Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

            TAHA AKGÜL'ÜN HEDEFİ 10. ŞAMPİYONLUK
            Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinde 10. kez Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Taha Akgül, "Serbest güreşte tarihte çift haneli rakamlara çıkan kimse olmadı, dünyada hiç kimse olmadı. İnşallah çift haneli rakamlara çıkıp 10 yapabilirsem çok büyük bir rekor olacak" diye konuştu.

            ARSENAL'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
            Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Arsenal, Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor. Londra ekibini bu alanda, Bundesliga'da 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayern Münih ve La Liga'da 8 maçtır yenilmeyen Barcelona takip ediyor.

            DİVAN TOPLANTISI YARIN YAPILACAK
            Galatasaray Kulübü'nün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının yapılacağı tarih netleşti. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "25 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'daki toplantı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacaktır" denildi.

            KUPADA ÇEYREK FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ
            Bitci Erkekler Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler: Bursaspor-F.Bahçe Beko, G.Saray Nef-Türk Telekom, P.Karşıyaka- Darüşşafaka, Bahçeşehir-A.Efes. 14-15 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek.

            PORTEKİZLİ EDGAR LE BAŞAKŞEHİR'DE
            Medipol Başakşehir, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giymiş olan Portekizli futbolcu Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu- lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

            16'LIK YILDIZA ASLAN KANCASI
            Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan için transfer girişimlerine başladı. Schalke forması giyen 16 yaşındaki Mertcan Ayhan, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Genç yıldıza Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Roma'nın da yakın ilgisi var.

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