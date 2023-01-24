Galatasaray, Fofana için Londra’ya çıkarma yapacak





RİZE DENİZLİ'Yİ FARKLI GEÇTİ

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasının kapanışında Çaykur Rizespor, Denizlispor'u 3-1 yenerek puanını 34'e çıkardı. Karadeniz temsilcisi 4. dakikada penaltıdan Bolasie ile 1-0 öne geçti. 20. dakikada gelişen ev sahibi atağında Emircan Altıntaş farkı 2'ye çıkardı. 45+6'da Denizli Turaç'la umutlansa da son sözü Benhur söyledi.



DONDURMAYIN DÖNECEĞİM

Trabzonspor'da sezonun en şansız isimleri arasında yer alan Visca'in sezon başında kolu kırılmış ve 90 günlük aradan sonra sahalara dönmüştü. Ardından kısa bir süre forma şansı bulan Edin Visca'nın bu kez köprücük kemiği kırılınca en az 2.5 ay süreyle sahadan uzak kalacağı açıklanmıştı. Abdullah Avcı da ara transfer dönemi sonunda yabancı kontenjanında yer açabilmek adına Visca'nın sözleşmesini dondurabileceklerini açıkladı. Ancak bu açıklamadan sadece iki gün sonra, "Az kaldı" şeklinde bir paylaşım yapan Boşnak oyuncunun, sağlık ekibiyle iletişime geçerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum, hayır dondurmayalım, döneceğim" dediği öğrenildi.



MONTELLA'DAN BAKAYOKO HAMLESİ

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Serie A'da Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko'yu kadrosunda görmek istediği ve Fransız futbolcu ile telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Bonservisi Chelsea'de olan Bakayoko 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyiyor.



MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Dani Alves'in yargılandığı cinsel saldırı davası hakkında yaptığı, "Dani için üzgünüm. Mahkeme en doğru kararı verecektir" sözleri için özür diledi. Xavi, "İster Dani Alves ister bir başkası yapsın. Bu tür eylemler kınanmalıdır. Olayın mağdurlarından da özür diliyorum" ifadelerini kullandı.



LAKERS 25 SAYI GERİDEN DÖNDÜ

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers, Portland'ın konuğu oldu. Lakers, ilk yarısını 71-46 geride kapattığı mücadelede rakibini 121-112 mağlup etti. 25 sayı geriden gelip kazanan Lakers'ta LeBron James 37 sayı 11 ribaunt 4 asistle oynarken, Blazers'ta ise Anfernee Simons'ın 31 sayısı yenilgiyi önleyemedi.



DJOKOVİC RAKİBİNE SET BİLE VERMEDİ

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda elde ettiği 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ismi olan Novak Djokovic, Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaşırken, rakibini 6-2, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sırp tenisçi bu sonuçla turnuvada çeyrek finale yükseldi ve Rus raket Andrey Rublev ile eşleşti.



15 MİLYON EURO İSTİYOR!

Portekiz medyasından O Jogo'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, Sacha Boey'u transfer etmekte kararlı. Portekiz medyasındaki habere göre, Sporting bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdı. Galatasaray yönetiminin ise geçen yaz 1.5 milyon Euro'ya alınan Boey için 15 milyon Euro istediği kaydedildi. Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



TAHA AKGÜL'ÜN HEDEFİ 10. ŞAMPİYONLUK

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinde 10. kez Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Taha Akgül, "Serbest güreşte tarihte çift haneli rakamlara çıkan kimse olmadı, dünyada hiç kimse olmadı. İnşallah çift haneli rakamlara çıkıp 10 yapabilirsem çok büyük bir rekor olacak" diye konuştu.



ARSENAL'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Arsenal, Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor. Londra ekibini bu alanda, Bundesliga'da 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayern Münih ve La Liga'da 8 maçtır yenilmeyen Barcelona takip ediyor.



DİVAN TOPLANTISI YARIN YAPILACAK

Galatasaray Kulübü'nün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının yapılacağı tarih netleşti. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "25 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'daki toplantı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacaktır" denildi.



KUPADA ÇEYREK FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ

Bitci Erkekler Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler: Bursaspor-F.Bahçe Beko, G.Saray Nef-Türk Telekom, P.Karşıyaka- Darüşşafaka, Bahçeşehir-A.Efes. 14-15 Şubat'ta tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek.



PORTEKİZLİ EDGAR LE BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giymiş olan Portekizli futbolcu Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu- lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



16'LIK YILDIZA ASLAN KANCASI

Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan için transfer girişimlerine başladı. Schalke forması giyen 16 yaşındaki Mertcan Ayhan, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Genç yıldıza Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Roma'nın da yakın ilgisi var.

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