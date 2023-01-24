Hollanda'nın en büyük aylık futbol dergisi ELF Voetbal, Spor Toto Süper Lig'de halen forma giyen 'en yaşlı yıldız futbolcuları' ve bu oyuncuların son durumunu mercek altına aldı. Gazeteci Thijs de Brujin imzalı haberde Türk takımlarında görev alan 10 yıldız futbolcuya yer verildi.
'10 YIL ÖNCEKİ GİBİ DEĞİL'
Haberde, "Türkiye Ligi artık 10 yıl önceki kadar büyük değil. Artık daha az yüksek maliyetli oyuncular alınıyor. Ancak; henüz değişmeyen bir şeyler var. Türkiye Süper Ligi, Avrupa sahalarının eski yıldızları için halen bir huzurevi" ifadelerine yer verildi. Öte yandan söz konusu listede Atiba Hutchinson, Bafetimbi Gomis, Marek Hamsik, Gökhan İnler, Colin Kazım Richards, Lucas Biglia, Dries Mertens, Luis Adriano, Ryan Donk ve Juan Mata bulunuyor.
EN YAŞLI FUTBOLCULAR
1- Atiba Hutchinson YAŞ: 39 (Beşiktaş)
2- Gökhan İnler YAŞ: 38 (A.Demirspor)
3- Bafetimbi Gomis YAŞ: 37 (G.Saray)
4- Ryan Donk YAŞ: 36 (Kasımpaşa)
5- Lucas Biglia YAŞ: 36 (M.Başakşehir)
6- C.Kazım Richards YAŞ: 36 (F.Karagümrük)
7- Luis Adriano YAŞ: 35 (Antalyaspor)
8- Dries Mertens YAŞ: 35 (G.Saray)
9- Marek Hamsik YAŞ: 35 (Trabzonspor)
10- Juan Mata YAŞ: 34 (G.Saray)
- Spor
- 24.01.2023 Gazete
Futbol dergisi ELF VoetbalSpor Toto Süper Lig'de halen forma giyen 'en yaşlı yıldız futbolcuları' mercek altına aldı
Hollanda'nın en büyük aylık futbol dergisi ELF Voetbal, Spor Toto Süper Lig'de halen forma giyen en yaşlı futbolcuları mercek altına aldı. Haberde, "Türkiye Ligi artık 10 yıl önceki kadar büyük değil. Artık daha az yüksek maliyetli oyuncular alınıyor. Ancak; henüz değişmeyen bir şeyler var. Türkiye Süper Ligi, Avrupa sahalarının eski yıldızları için halen bir huzurevi" ifadelerine yer verildi.
Hollanda'nın en büyük aylık futbol dergisi ELF Voetbal, Spor Toto Süper Lig'de halen forma giyen 'en yaşlı yıldız futbolcuları' ve bu oyuncuların son durumunu mercek altına aldı. Gazeteci Thijs de Brujin imzalı haberde Türk takımlarında görev alan 10 yıldız futbolcuya yer verildi.