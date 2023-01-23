Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR SERİBAŞI
Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.
Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.
Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.