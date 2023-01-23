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    • Spor
    • 23.01.2023 09:42
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    • 23.01.2023 09:42
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

    AJANSLAR
    Türkiye Kupası’nda kura heyecanı

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

    FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR SERİBAŞI
    Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

    Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

    Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

        ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK
        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

        Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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