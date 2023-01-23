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    • 23.01.2023 11:31
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    • 23.01.2023 11:48
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    Süper Lig için olay yorum! "Eski yıldızlar için bir huzurevi"

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un şampiyonluk mücadelesi verdiği Spor Toto Süper Lig’de yapılan transferler de birçok kez gündem oldu. Spor Toto Süper Lig’de oynayan en yaşlı futbolcular ile ilgili yapılan bir araştırma dikkati çekti. Hollanda kaynaklı bu araştırmada ligimizin deneyimli yıldızları analiz edildi. Peki Türkiye Ligi’nde forma giyen en yaşlı futbolcular kimler, şu ana kadar nasıl bir performans sergilediler? İşte tüm ayrıntılar ve o çarpıcı analiz…

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Süper Lig için olay yorum!

    Spor Toto Süper Lig'de oynayan en yaşlı futbolcular ile ilgili yapılan bir araştırma dikkati çekti. Hollanda kaynaklı bu araştırmada ligimizin deneyimli yıldızları analiz edildi.

    SÜPER LİG İÇİN OLAY YORUM: AVRUPA'NIN ESKİ YILDIZLARI İÇİN BİR HUZUREVİ
    Hollanda'nın en büyük aylık futbol dergisi ELF Voetbal, Spor Toto Süper Lig'de halen forma giyen 'en yaşlı futbolcuları' ve bu oyuncuların son durumunu mercek altına aldı. Gazeteci Thijs de Brujin imzalı haberde 10 futbolcuya yer verildi.

    Haberde, "Türkiye Ligi artık 10 yıl önceki kadar büyük değil. Türkiye, UEFA katsayı listesinde de düşüş yaşadı. Artık daha az yüksek maliyetli oyuncular alınıyor. Ancak; henüz değişmeyen bir şeyler var. Türkiye Süper Ligi, Avrupa sahalarının eski yıldızları için halen bir huzurevi" ifadelerine yer verildi. Listede Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok kulübümüzde oynayan oyuncular sıralandı. Listedeki isimler yaşlarına göre şu şekilde sıralandı:

    ATIBA HUTCHINSON (BEŞİKTAŞ)
    39 yaşındaki Atiba Hutchinson kariyerine Beşiktaş'ta devam ediyor. Kanadalı futbolcu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımı adına halen aktifti.

    Bir dönem Hollanda'da PSV'de forma giydi. Merdiveni 40'a dayanan futbolcu, artık Beşiktaş'ta da yedek kulübesine hapsolmaya başladı. Atiba bu sezon Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası baz alındığında 6 maçta oynadı ve skora katkı yapamadı.

    GÖKHAN İNLER (ADANA DEMİRSPOR)
    İsviçre adına 100'e yakın uluslararası maç oynadı. Leicester City ile İngiltere şampiyonu oldu. Napoli'de çok başarılı bir dönem geçirdi. 38 yaşındaki Gökhan İnler, futbola doyamadı!

    Tecrübeli oyuncu Adana Demirspor'da kaptanlık yapıyor. İnler, bu sezon toplam 19 maçta 942 dakika sahada kaldı ve 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

        BAFETIMBI GOMIS (GALATASARAY)
        37 yaşındaki Fransız golcü, aslında kariyerini Suudi Arabistan'da bitirecek gibi görünüyordu. Fakat; kalbinde ayrı bir yeri olan Galatasaray'a dönmeyi tercih etti. Şu ana kadar çok başarılı bir performans ortaya koydu.

        Gomis adına yaşlılıktan eser yok! Golcü isim 18 maçta 10 gol attı. Fransız futbolcu, Süper Lig'de en başarılı forvetlerden biri durumunda.

        RYAN DONK (KASIMPAŞA)
        36 yaşında olan Ryan Donk, 2005 yılında RKC Waalwijk adına Hollanda'da ilk maçına çıkmıştı.

        Türkiye Ligi'nde uzun süredir oynayan isimlerden biri durumunda. Galatasaray'da da bir dönem oynayan Donk'un Süper Lig'de 250 maça çıkma başarısı azımsanmayacak bir seviye.

        LUCAS BIGLIA (MEDIPOL BAŞAKŞEHİR)
        36 yaşındaki Lucas Biglia, Anderlecht, Lazio ve AC Milan gibi Avrupa'da önemli takımlarda oynadı. Arjantinli futbolcu da Türkiye Ligi'nde kariyerine devam ediyor.

        Biglia sakatlıklara rağmen Başakşehir'de önemli isimlerden biri durumunda. Biglia, bu sezon Başakşehir'de 23 maçta 1589 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı.

        COLIN KAZIM-RICHARDS (FATİH KARAGÜMRÜK)
        Süper Lig'de Fatih Karagümrük takımı adına oynayan 36 yaşındaki Colin Kazım Richards, İskoçya, Brezilya ve Meksika liglerini dolaştı.

        Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi köklü kulüplerde de görev alan futbolcu, bu sezon takımı Karagümrük'te 12 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 2 asistlik katkı verdi.

        LUIZ ADRIANO (ANTALYASPOR)
        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile adından söz ettiren 35 yaşındaki futbolcu da Türkiye Ligi'ni tercih eden isimlerden biri oldu.

        İtalya'da Milan ve Rusya'da da Spartak Moskova gibi takımlarda oynayan Luiz Adriano, bu sezon Akdeniz ekibinde 21 maçta 4 gol üretti.

        DRIES MERTENS (GALATASARAY)
        Belçikalı yıldız Dries Mertens, 9 yıl süren Napoli macerasının ardından kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı almıştı. Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon 19 maçta 4 gol 2 asist üreten futbolcu yakın zamanda Barcelona ile transferde anıldı.

            Mertens de özellikle son haftalarda Türkiye Ligi'nde başarılı görünen isimlerden oldu.

            MAREK HAMSIK (TRABZONSPOR)
            Trabzonspor'da görev alan 35 yaşındaki Marek Hamsik, 2009'da Napoli'den ayrılmıştı.

            Çin'de de oynadı. IFK Göteborg'un da formasını terleten Hamsik, Trabzonspor ile önceki sezon olduğu gibi yine şampiyonluk kovalıyor. Ayrıca Mertens ile de Türkiye Ligi'nde rakip oldu.

            JUAN MATA (GALATASARAY)
            İspanyol futbolcu Juan Mata da 34 yaşında… Premier Lig devi Manchester United'da biten misyonu sonrasında soluğu Türkiye'de aldı. Sarı-Kırmızılılar'daki kariyerine pek de iyi başlamayan Mata, son haftalarda toparlandı.

            Tecrübeli yıldız, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 10 karşılaşmada oynadı ve 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.
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            Haberler Spor Süper Lig için olay yorum! "Eski yıldızlar için bir huzurevi"
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