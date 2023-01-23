Süper Lig için olay yorum! "Eski yıldızlar için bir huzurevi"

Spor Toto Süper Lig'de oynayan en yaşlı futbolcular ile ilgili yapılan bir araştırma dikkati çekti. Hollanda kaynaklı bu araştırmada ligimizin deneyimli yıldızları analiz edildi.

SÜPER LİG İÇİN OLAY YORUM: AVRUPA'NIN ESKİ YILDIZLARI İÇİN BİR HUZUREVİ

Hollanda'nın en büyük aylık futbol dergisi ELF Voetbal, Spor Toto Süper Lig'de halen forma giyen 'en yaşlı futbolcuları' ve bu oyuncuların son durumunu mercek altına aldı. Gazeteci Thijs de Brujin imzalı haberde 10 futbolcuya yer verildi.

Haberde, "Türkiye Ligi artık 10 yıl önceki kadar büyük değil. Türkiye, UEFA katsayı listesinde de düşüş yaşadı. Artık daha az yüksek maliyetli oyuncular alınıyor. Ancak; henüz değişmeyen bir şeyler var. Türkiye Süper Ligi, Avrupa sahalarının eski yıldızları için halen bir huzurevi" ifadelerine yer verildi. Listede Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok kulübümüzde oynayan oyuncular sıralandı. Listedeki isimler yaşlarına göre şu şekilde sıralandı: