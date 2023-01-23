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    • Spor
    • 23.01.2023 19:13
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    • 23.01.2023 22:14
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    Ümraniyespor - Fenerbahçe MAÇ İZLE📺! Ümraniyespor - FB maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz!

    Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı için geri sayım sona erdi. Süper Lig'in 20. haftasında Sarı-Lacivertliler, Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. Haberimizde maçın canlı anlatımına yer verdik. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ümraniyespor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺!

    Ümraniyespor ile Fenerbahçe 22/23 Süper Lig 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı, Ümraniye Belediyesi Sehir Stadi'nde oynanıyor. Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

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    İLK 11'LER

    HangiKredi Ümraniyespor: Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

        LİGDE 2. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı.
        İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.



        DEPLASMAN KARNESİ

        Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.
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        Haberler Spor Ümraniyespor - Fenerbahçe MAÇ İZLE📺! Ümraniyespor - FB maçı izle, bedava kesintisiz şifresiz!
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