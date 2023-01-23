Trabzonspor, İstanbulspor'u dört farklı oyuncusunun golleriyle mağlup etti





BAKASETAS: DIŞARIDA DA MOTİVE OLMAK ZORUNDAYIZ

Karadeniz ekibinin en etkili kozlarından Anastasios Bakasetas, İstanbulspor filelerini sarsarak bu sezon ligde 6. golünü attı. Bakasetas, 2019-20 sezonunda geldiği Süper Lig'de 20 farklı takıma gol atarak Anthony Nwakaeme'yi (19) geride bırakarak en fazla takıma gol atan oyuncu oldu. Yunan yıldız maç sonu çarpıcı konuştu. Dış sahadaki kötü performansı eleştiren Baka, "Şampiyon olmak istiyorsanız içeride ve dışarıda kazanmalıyız. Deplasmanda motive olmak kendi içinizde oluşan bir durum, çünkü taraftarınız yok. Biz de bunu başarmalıyız. Bugün son ana kadar mücadele ettik" dedi.