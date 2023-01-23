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    Trabzonspor, İstanbulspor'u dört farklı oyuncusunun golleriyle mağlup etti

    Bordo-Mavililer’de kilidi Yusuf Yazıcı açtı. Kupada yıldızlaşan 25’lik maestro, 33’te sahne aldı. 48’de Bartra, 51’de Bakasetas ve 64’te Trezeguet maçı farka götürdü.

    4 yıldızlı resital

    Süper Lig'de günün kapanış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'u farklı mağlup etti. İlk yarıda ev sahibi istediği pozisyonları yakalayamasa da 33. dakikada golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, filelere gönderdi: 1-0.



    MAXİ GOMEZ TOPUKLA VURDU
    48'de Bakasetas, ortaladı. Maxi Gomez'in topuk vuruşunu Jensen kurtardı, Bartra tamamladı: 2-0. 51'de Bakasetas ceza sahasında topu soluna alıp uzak köşeye çok sert bir vuruş yaptı: 3-0.



    TREZEGUET'NİN GOLÜ SAYILMADI
    65'te soldan ceza alanına giren Trezeguet yakın köşeye vurdu: 4-0. 75'te Trezeguet topu ağlara gönderdi ama ofsayta takıldı. 89'da Trezeguet'nin şutu direkten döndü. Fırtına 4-0 kazandı.



        BAKASETAS: DIŞARIDA DA MOTİVE OLMAK ZORUNDAYIZ
        Karadeniz ekibinin en etkili kozlarından Anastasios Bakasetas, İstanbulspor filelerini sarsarak bu sezon ligde 6. golünü attı. Bakasetas, 2019-20 sezonunda geldiği Süper Lig'de 20 farklı takıma gol atarak Anthony Nwakaeme'yi (19) geride bırakarak en fazla takıma gol atan oyuncu oldu. Yunan yıldız maç sonu çarpıcı konuştu. Dış sahadaki kötü performansı eleştiren Baka, "Şampiyon olmak istiyorsanız içeride ve dışarıda kazanmalıyız. Deplasmanda motive olmak kendi içinizde oluşan bir durum, çünkü taraftarınız yok. Biz de bunu başarmalıyız. Bugün son ana kadar mücadele ettik" dedi.



        SUSUN VE İZLEYİN!
        Trezeguet, gol sevincini açıkladı. Mısırlı yıldız, "Gol sevincimde o yaptığım hareketin anlamı, hem benim, hem takımın, hem de arkadaşlarım için olumsuz şeyler söyleyen insanlara cevap niteliğinde. Onlara 'Konuşmayın, sadece susun ve izleyin' demeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



        YUSUF YAZICI KÜLLERİNDEN DOĞDU
        Trabzonspor'a sezon başında Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı nihayet çıkışa geçti. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor maçında sonradan girip, 2 gol atan Yusuf, takımını çeyrek finale taşımıştı. Tecrübeli futbolcu, dün de kilidi kırdı. Yusuf Yazıcı, Mayıs 2019'daki Beşiktaş maçından bu yana Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü İstanbulspor filelerine gönderdi. Öte yandan tüm kulvarlarda 3 gole ulaşan yıldız maestro kaydettiği golün klasikleşmiş gol sevincini yaparak, taraftarlarını selamladı.



            DOĞRU ZAMANDA KAZANDIK
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor maçında aldıkları galibiyeti değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "İlk 10 dakika yavaştık sonra hızlandık golü de bulduk. Doğru zamanda bir galibiyet daha geldi. Trabzonspor bu şehir için çok önemli, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



            AKYAZI'DA TRİBÜN ŞOV VARDI
            Trabzonspor taraftarları, Akyazı'da oynanan İstanbulspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Mücadele öncesinde desteğe başlayan taraftarlar, galibiyetle keyiflenirken muhteşem bir ambiyans oluşturdu.

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