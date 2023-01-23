Trabzonspor, İstanbulspor'u dört farklı oyuncusunun golleriyle mağlup etti

Süper Lig'de günün kapanış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'u farklı mağlup etti. İlk yarıda ev sahibi istediği pozisyonları yakalayamasa da 33. dakikada golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, filelere gönderdi: 1-0.
MAXİ GOMEZ TOPUKLA VURDU
48'de Bakasetas, ortaladı. Maxi Gomez'in topuk vuruşunu Jensen kurtardı, Bartra tamamladı: 2-0. 51'de Bakasetas ceza sahasında topu soluna alıp uzak köşeye çok sert bir vuruş yaptı: 3-0.
TREZEGUET'NİN GOLÜ SAYILMADI
65'te soldan ceza alanına giren Trezeguet yakın köşeye vurdu: 4-0. 75'te Trezeguet topu ağlara gönderdi ama ofsayta takıldı. 89'da Trezeguet'nin şutu direkten döndü. Fırtına 4-0 kazandı.