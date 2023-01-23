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    Suudi kulüp gözünü Enner Valencia'ya dikti

    Enner Valencia’nın son talibi Suudi Arabistan kulübü oldu. Al Hilal’li yöneticilerin Valencia’nın menajieri ile görüştüğü öğrenildi. Valencia’nın menajeri de 1-2 gün içinde bu teklifi Fenerbahçe’ye resmen iletecek.

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    Al Hilal’den Valencia hamlesi
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    Fener'in Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi. Suudi Arabistan'da transfer sezonu ay sonunda bitecek. Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiği, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor. 33 yaşındaki Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3-4 milyon Euro civarında. Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fener yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor.

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    Haberler Spor Suudi kulüp gözünü Enner Valencia'ya dikti
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