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Fener'in Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu öğrenildi. Suudi Arabistan'da transfer sezonu ay sonunda bitecek. Al Hilal'li temsilcilerin Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek teklifini ilettiği, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı belirtiliyor. 33 yaşındaki Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri 3-4 milyon Euro civarında. Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fener yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor.